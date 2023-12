Trasformare le idee in video: ecco come avere successo online

video rivestono la maggior parte delle “attenzioni” degli utenti. Da sempre sono considerati tra i migliori contenuti comunicativi al mondo, dal momento che fondono parola e immagini e richiedono una soglia di attenzione più “passiva” rispetto ad altre forme di fruizione.

I contenuti video sono i contenuti più in voga online, dove sono nate piattaforme mirate come YouTube, Twitch, Tik Tok e molte altre ancora. Inoltre è ancheunprodotto, cioè un contenuto che enti di formazione e professionisti sono in grado di trasformare in corsi, eventi, show e così via.

Le aziende più attente ai trend del momento sono solite interessarsi particolarmente a questo genere di contenuti e, per questo, si rivolgono a professionisti specializzati e agenzie. Anzi, contattare un team di esperti in produzione video Milano è una scelta ottima se si desidera avvicinarsi a questa tipologia di contenuti per iniziare a crescere online. Scopriamo il perché.

La rete è meritocratica

Per avere successo con i video, oggi, è necessario individuare un pubblico e soddisfare il bisogno di informazioni su specifici argomenti o ambiti: questo, in breve, è il focus su cui concentrare una strategia di content marketing. La qualità dei contenuti è un fattore determinante per ottenere visibilità e successo, soprattutto per l’andamento della pubblicità e del content marketing in questi ultimi mesi.

Le piattaforme social incentrate sui video, come YouTube e TikTok per citare le più famose, offrono un terreno di gioco aperto a tutti, il che significa che consentono a chiunque abbia idee valide di emergere. Ciò nonostante oltre all’inventiva richiedono anche ottime abilità comunicative e, per ottenere successo e visibilità, ci vuole il tocco di un professionista.

Virale è diverso da popolare

Un video online che diventa virale può ottenere milioni di visualizzazioni in breve tempo, è vero. Ciò nonostante la durata del successo può essere incredibilmente breve o peggio, talmente duratura da diventare estenuante. Nel primo caso, infatti, parliamo di trend che scoppiano nel giro di poche ore e che, nello stesso tempo, tendono a sparire nel dimenticatoio, o quasi.

Nel secondo caso, invece, ci riferiamo a veri e propri tormentoni che espongono i contenuti a quantità inaspettate di utenti. Ecco perché, prima che le cose possano sfuggire di mano, conviene sempre rivolgersi a esperti in grado di prevenire crisi e centrare meglio gli obiettivi di marketing.

Gestire sfera pubblica e sfera privata

I contenuti video possono offrire una finestra aperta sulla vita di un individuo o di un’azienda e, man mano che si acquisisce popolarità, la linea che separa questi aspetti tende ad assottigliarsi; ciò nonostante è bene che rimanga ben ferma dov’è, cioè a proteggere informazioni che non andrebbero rese pubbliche per varie ragioni.

A volte gli utenti tendono a volerne sapere di più, specialmente quando si crea una community affiatata e, pertanto, curiosa; il problema è che maggiore è l’affiatamento e maggiori sono i rischi di creare corto-circuiti a causa di sviste comunicative. Anche per questo è fondamentale ricorrere a un team di esperti in grado di curare gli argomenti e i modi in cui vengono trattati.