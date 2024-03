CBD per cani: pro e contro e i prodotti presenti sul mercato

Negli ultimi anni il cannabidiolo, o CBD, ha guadagnato sempre più popolarità come potenziale rimedio naturale per diversi problemi legati alla salute umana. Tuttavia, ciò che potrebbe sorprendere è che il CBD non è solo indicato per gli esseri umani, ma è diffuso anche tra gli amanti degli animali domestici, in particolare tra i proprietari di cani. Vediamo quindi cos’è il CBD per cani , i suoi presunti benefici e svantaggi, nonché i vari prodotti per cani che contengono questa sostanza.

Cos’è il CBD per cani

Il CBD è uno dei numerosi composti chimici, chiamati cannabinoidi, presenti nella pianta di cannabis. A differenza del tetraidrocannabinolo (THC), un altro cannabinoidi comunemente associato alla cannabis che produce effetti psicotropi, il CBD non è psicoattivo. Questo significa che non provoca gli effetti comunemente associati alla marijuana.

Il CBD viene spesso estratto da specifiche varietà di canapa, una pianta della famiglia della cannabis con livelli molto bassi di THC. Viene solitamente somministrato ai nostri amici a quattro zampe sotto forma di oli, creme, capsule, caramelle, e persino shampoo.

I presunti benefici del CBD

I sostenitori del CBD per cani sostengono che possa offrire una serie di benefici, tra cui:

Alleviare il dolore: il CBD è spesso utilizzato per alleviare il dolore cronico, l’artrite e altre condizioni dolorose nei cani anziani.

Gestire l’ansia e lo stress: si ritiene che il CBD abbia effetti calmanti sul sistema nervoso dei cani per affrontare situazioni stressanti come temporali, viaggi o separazione dal proprietario.

Benessere generale: alcuni proprietari affermano che il CBD abbia contribuito a migliorare l’appetito, a ridurre le nausea e a favorire una migliore qualità del sonno nei loro cani.

Rafforzare il sistema immunitario: ci sono alcune prove che suggeriscono che il CBD possa svolgere un ruolo nel rafforzare il sistema immunitario del cane, contribuendo così a mantenerlo sano e a prevenire malanni.

Gestire le convulsioni: il CBD ha dimostrato di avere effetti anticonvulsivanti, il che lo rende un trattamento adatto ai cani affetti da epilessia o altri disturbi convulsivi.

Gli svantaggi e le preoccupazioni legate all’uso del CBD per cani

Nonostante i suoi benefici, ci sono anche alcune preoccupazioni associate all’uso del CBD nei cani:

Effetti collaterali potenziali: anche se il CBD è generalmente considerato sicuro per i cani, alcuni animali possono manifestare effetti collaterali come sonnolenza, secchezza delle fauci o diarrea.

Interazioni con altri farmaci: il CBD può interagire con alcuni farmaci, quindi è importante consultare il veterinario prima di somministrare CBD al proprio cane, specialmente se il cane è già in trattamento con altri farmaci.

Costo elevato: Alcuni prodotti contenenti CBD per cani possono essere costosi, il che potrebbe essere un problema per alcuni proprietari di animali domestici, anche se è possibile trovare ecommerce che hanno prodotti di altissima qualità a prezzi onesti.

Prodotti per cani contenenti CBD

Esistono numerosi prodotti contenenti CBD appositamente formulati per i cani, tra cui:

Oli di CBD: gli oli di CBD per cani sono tra i prodotti più popolari e possono essere somministrati direttamente sotto la lingua del cane o aggiunti al cibo.

Creme e unguenti: le creme e gli unguenti al CBD possono essere applicati sulla pelle del cane per alleviare il dolore e l’infiammazione.

Shampoo al CBD: gli shampoo al CBD possono essere utilizzati per alleviare irritazioni della pelle e patologie cutanee nei cani, oltre a contribuire ad una pelle e ad un mantello più sani.