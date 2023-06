La cessione del quinto è un prestito dedicato a diverse categorie di persone, tra cui anche i dipendenti privati, o meglio i dipendenti di aziende private con almeno 15 dipendenti.

Questo è un requisito fondamentale per questo tipo di finanziamento.

Le peculiarità della cessione del quinto

La peculiarità principale della cessione del quinto per dipendenti privati è che la rata mensile viene detratta direttamente dallo stipendio del dipendente e che la somma da rimborsare non può superare il quinto dello stipendio netto mensile. In questo modo si ottiene un duplice beneficio: viene azzerato il rischio di insolvenza e si salvaguarda la tranquillità del bilancio familiare.

Inoltre, i dipendenti privati che optano per la cessione del quinto possono godere di diversi vantaggi. Innanzitutto, questo tipo di finanziamento è aperto a un’ampia gamma di persone, compresi coloro che non hanno una storia creditizia perfetta (es. segnalati al CRIF). Poiché la rata mensile è automaticamente trattenuta dallo stipendio, il rischio di mancato pagamento è significativamente ridotto, il che si traduce in condizioni di prestito più favorevoli e tassi di interesse più bassi rispetto ad altri tipi di finanziamenti, come i prestiti personali.

Un altro vantaggio importante della cessione del quinto per dipendenti privati è la flessibilità delle condizioni di rimborso. Solitamente, il periodo di rimborso può variare da un minimo di 24 mesi a un massimo di 120 mesi, consentendo ai beneficiari di scegliere la durata di prestito più conveniente in base alle proprie esigenze finanziarie. Inoltre, non è richiesta alcuna garanzia aggiuntiva, come ad esempio la presentazione di beni immobili, polizze assicurative o un garante.

Tuttavia, affinché un dipendente privato possa accedere alla cessione del quinto, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici. Innanzitutto, il richiedente deve essere un dipendente regolarmente assunto, con un contratto a tempo indeterminato. Inoltre, l’età del richiedente deve essere compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 85 anni, al momento della stipula del finanziamento.

La cessione del quinto ha il grande vantaggio di essere anche un prestito assicurato. L’assicurazione inclusa è un importante strumento di protezione per i titolari di questo tipo di prestito: la copertura si attiva per coprire il rischio di insolvenza del debitore a causa di eventi imprevisti come la perdita involontaria del lavoro o la premorienza, consentendo ai titolari della cessione del quinto di affrontare eventuali imprevisti in modo più sereno.

In conclusione, la cessione del quinto per dipendenti privati offre un’interessante opportunità di finanziamento per coloro che desiderano ottenere un prestito a un tasso particolarmente vantaggioso con assicurazione inclusa nella rata.

Richiedere la cessione del quinto

Per richiedere la cessione del quinto e ottenere un preventivo gratuito, puoi seguire questi passaggi:

Fai una ricerca online per trovare istituti finanziari o banche che offrono la cessione del quinto. Assicurati di scegliere istituti affidabili e con una buona reputazione. Una volta individuati alcuni potenziali Istituti di Credito, puoi contattarli direttamente tramite telefono o attraverso il loro sito web. Richiedi informazioni sulla cessione del quinto e chiedi di ottenere un preventivo gratuito. Gli istituti finanziari richiederanno alcuni documenti per valutare la tua richiesta, come una copia del documento d’identità, del codice fiscale e della tua ultima busta paga Dopo aver fornito i documenti richiesti, l’istituto finanziario valuterà la tua richiesta. Verranno esaminati il tuo reddito, la tua capacità di rimborso e la tua situazione lavorativa. Una volta completata la valutazione, l’istituto finanziario ti fornirà un preventivo gratuito. Il preventivo dovrebbe indicare l’importo del finanziamento richiesto, il tasso di interesse applicato, il numero di rate e l’importo della rata mensile. Esamina attentamente il preventivo fornito, valuta se le condizioni sono adatte alle tue esigenze e se il piano di rimborso è sostenibile per te. Se sei soddisfatto del preventivo, puoi procedere con l’accettazione dell’offerta. In tal caso, potrai procedere con la firma del contratto, che di solito può avvenire sia online che di persona.

Ricorda che i dettagli specifici del processo di richiesta possono variare leggermente da un istituto all’altro. È sempre consigliabile confrontare più offerte prima di prendere una decisione finale.