Fibra per grandi aziende: scopri i progetti dedicati a te

Nel mondo del lavoro di oggi, la connessione a Internet è diventata una risorsa vitale per le aziende di tutte le dimensioni. Tuttavia, per le grandi aziende, la necessità di un collegamento di banda larga è ancora più importante. Le grandi aziende necessitano di una connessione in fibra ottica sicura, ad alte prestazioni e affidabile, come la fibra TIM Business che si distingue come uno dei pochi fornitori di telecomunicazioni italiani che offre progetti in fibra dedicati fino a 1 GBPS per aziende. Ma di cosa si tratta esattamente? In cosa consiste l’offerta?

La crescita del traffico Internet per le aziende

Le aziende si affidano sempre di più a Internet per condurre le loro attività quotidiane. Con l’espansione dello smart working , il cloud computing, le videoconferenze e l’aumento del traffico di dati, la richiesta di una connessione Internet ad alte prestazioni è in costante crescita. Per questo è facile intuire che una connessione lenta o poco affidabile può avere un impatto devastante sulle operazioni aziendali.

La sicurezza dei dati è una delle principali preoccupazioni per le aziende, soprattutto per quelle che gestiscono informazioni sensibili o riservate. Una connessione Internet affidabile e sicura è fondamentale per proteggere i dati aziendali da minacce esterne. La fibra per grandi aziende offre un elevato livello di sicurezza, in quanto è molto difficile da intercettare o violare rispetto alle connessioni tradizionali.

Fibra TIM Business per le aziende

La fibra TIM Business è uno dei principali fornitori di servizi di telecomunicazione in Italia e si distingue per la sua capacità di offrire connessioni in fibra per grandi aziende. Uno dei vantaggi più interessanti è la possibilità di ottenere connessioni fino a 2,5GBPS per aziende.

L’offerta di TIM si chiama “GBE Ethernity Business” e si basa sulla connettività dati su progetto per grandi aziende che hanno bisogno di un collegamento di banda larga sicuro.

L’offerta comprende:

tecnologia 100 O 1000 MEGA su fibra dedicata su cui abilitare banda internet o MPLS a scelta da 10 a 1000MBPS;

possibilità di aggiungere indirizzi IP aggiuntivi;

acquisto facoltativo di My Security Area di TIM Business come firewall;

apparati di ultima generazione Huawei.

Per poter utilizzare l’offerta è necessario eseguire dei lavori tecnici come scavi e opere edili, con il passaggio di tubazione e stesura cavo fibra dalla sede TIM al cliente.

I prezzi variano in base ad alcuni fattori: la situazione del territorio, le distanze dalle dorsali Fibra e cabine Telecom e in base alla portata del progetto che si vuole realizzare. Si tratta di un una tantum che consente a TIM di recuperare i costi dei lavori, con un contratto di minimo 3 anni. La soglia di prezzo inizia dai 300€ al mese in su, anche nelle migliori condizioni, perché si tratta di un tipo di connessione di altissimo livello, destinata infatti solo ad aziende di grandi dimensioni.

TIM Business collabora direttamente con le aziende per sviluppare progetti di connettività su misura, garantendo che le soluzioni siano adattate alle esigenze specifiche di ciascun cliente. Questo approccio personalizzato è particolarmente vantaggioso per le grandi aziende, che possono così ottenere una connessione su misura per le loro esigenze. Inoltre, TIM Business offre un livello elevato di sicurezza e affidabilità. La loro infrastruttura in fibra ottica è progettata per garantire la massima protezione dei dati e una connessione stabile.

Affidabilità della fibra per grandi aziende

Le grandi aziende spesso gestiscono operazioni critiche che richiedono un’alta disponibilità e affidabilità della connessione Internet . Ad esempio, nel settore finanziario, le transazioni in tempo reale e l’accesso costante ai dati di mercato sono essenziali. Nel settore della salute, l’archiviazione e la condivisione sicura delle informazioni sui pazienti richiedono una connessione affidabile. La fibra dedicata a progetto offre una stabilità e una affidabilità superiori rispetto alle alternative sul mercato, garantendo che le operazioni aziendali non subiscano interruzioni improvvise.

Le grandi aziende spesso devono gestire un grande volume di dati e richiedono una connessione ad alte prestazioni per garantire la massima produttività. La fibra ottica è in grado di fornire velocità di connessione molto elevate, consentendo alle aziende di caricare e scaricare dati in modo più rapido ed efficiente. Questo si traduce in una maggiore efficienza operativa e tempi di risposta più rapidi.