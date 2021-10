Rivolgersi a un’agenzia di volantinaggio Roma o qualsiasi altra sia la città in cui si trova l’attività commerciale che si intende pubblicizzare può rivelarsi una scelta decisamente strategica. Qui di seguito proveremo a scoprire perché, a partire da un risultato riportato dalle ricerche presso i consumatori. Il volantino sembra essere il più efficace tra gli strumenti di marketing diretto: oltre il 40% di chi lo riceve a casa lo sfoglia e molto spesso lo legge attentamente prendendo nota delle offerte più interessanti. Il risultato è che nel 70% dei casi gli acquisti sono, di fatto, influenzati dalle promozioni pubblicizzate dai volantini. Va da sé che progettare bene il volantino assume un ruolo non fondamentale, così come scegliere bene tempi, luoghi, quantità e modalità del volantinaggio. È qui che entrano in gioco società come Italia Distribuzioni, specializzata nel volantinaggio e con, soprattutto, una grande esperienza al fianco di centinaia di clienti.

Agenzia di volantinaggio: perché contattarne una se si intende iniziare una campagna di attrazione dei consumatori sul punto vendita

Un’agenzia di volantinaggio di qualità, si distingue per la capacità di suggerire ai propri clienti le migliori strategie di distribuzione di volantini e brochure, partendo dalla conoscenza delle dinamiche specifiche di ogni settore e dei territori in cui operare. Mentre per qualche tipologia di prodotti è diventata una tradizione distribuire volantini soprattutto in occasioni speciali come il Black Friday o le vendite natalizie, per altre categorie, come la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e l’alimentare, il volantinaggio serve per intercettare ogni giorno chi vuol fare la spesa risparmiando ed evitare che la concorrenza sottragga clienti.

Affidarsi a un’agenzia di volantinaggio, però, serve anche a selezionare i comuni, le vie, le piazze, i caseggiati giusti dove distribuire i volantini: qualche volta possono essere le zone della movida, altre volte i volantini funzionano se distribuiti nei pressi immediati dell’esercizio commerciale. L’agenzia di distribuzione di volantini di qualità sa spiegare e documentare perché è consigliabile consegnare un certo numero di volantini, con che frequenza è opportuno farlo, un’agenzia del settore è di fatto il consulente per chi vuole investire in questa forma di marketing diretto ed estremamente tangibile nei risultati.

Ci sono anche importanti ragioni pragmatiche e legali per affidarsi ad un’agenzia che gode di un’alta reputazione nazionale. Reclutare le persone per la distribuzione di volantini e la modalità del loro impiego, fa ricadere sul committente una impegnativa serie di obblighi di legge in cui è facile sbagliare e rischiare ammende e azioni legali. Solo chi fa questo lavoro tutti i giorni è aggiornato sulle normative nazionali e locali.

Aspetto non meno importante è dato dal fatto che solo le società al top del mercato possono fornire gli strumenti tecnologici per tracciare e documentare lo svolgimento della distribuzione nelle strade cittadine. Il tracciamento delle attività di volantinaggio, come svolto da Italia Distribuzioni con propri sistemi computerizzati, documentano ai propri clienti la corretta ed efficiente distribuzione dei volantini. In definitiva il volantinaggio, svolto secondo le metodologie di Italia Distribuzioni, è l’unica soluzione che mette effettivamente nelle mani dei consumatori il messaggio promozionale della propria azienda. Un risultato unico in tempi di grande incertezze sui risultati ottenibili dalla propria comunicazione