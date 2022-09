In un’era così moderna e digitale come quella in cui viviamo attualmente, gli acquisti online sono diventati una vera e propria consuetudine. Del resto, l’e-commerce ha ormai conquistato tutti i settori, compreso quello della gioielleria online. Basta qualche tap dal proprio smartphone e il gioco è fatto: in pochissimo tempo, il bijou selezionato verrà spedito direttamente a casa propria. Ma perché acquistare in rete rappresenta la scelta più conveniente? Ecco, di seguito, cinque indiscutibili vantaggi.

L’acquirente ha a disposizione una vastissima selezione di prodotti

La maggior parte delle gioiellerie fisiche ha una gamma limitata di articoli. Oppure, predilige determinate linee a discapito di altre. Al contrario, un negozio digitale dispone di un’ampia selezione di prodotti a portata di click. Qui, infatti, è più facile trovare articoli vintage, particolarmente preziosi o in edizione limitata.

Sulla gioielleria online Bluespirit, ad esempio, sono disponibili tantissimi monili, dedicati sia al pubblico maschile che a quello femminile, espressione dei marchi più prestigiosi del settore. Ogni utente, dunque, potrà visualizzare in tutta calma i prodotti esposti nella vetrina virtuale, valutarne le prerogative e scegliere ciò che meglio risponde alle proprie necessità.

Nessun vincolo di orario o di data: massima libertà d’acquisto 24 ore su 24

Il bello di una gioielleria online è che non prevede giorni di chiusura. Un e-commerce, infatti, è aperto 24 ore su 24, sette giorni su sette e 365 giorni all’anno. Un vantaggio non indifferente, che permette al consumatore di effettuare acquisti nel momento che preferisce, di giorno o di notte.

Anche il problema della fila alla cassa viene meno acquistando da uno store digitale. Una volta inseriti i prodotti desiderati nel carrello, è possibile procedere rapidamente con il pagamento, senza dover perdere tempo prezioso.

Prezzi più competitivi e moltissime promozioni attive

Un altro vantaggio tutt’altro che secondario è dato dal fatto che le gioiellerie online vendono i propri prodotti a prezzi molto più competitivi rispetto ai punti vendita fisici. Il motivo è semplice: gli store digitali non devono affrontare i costi relativi al personale, alla vetrinistica, all’arredo e alla pubblicità.

Non è tutto, acquistare bijou online conviene anche perché, ciclicamente, sono presentate promozioni e offerte vantaggiose che consentono di tagliare notevolmente i prezzi di listino ufficiali. Articoli già scontati in partenza, infatti, possono subire ribassi addirittura fino al 70 o all’80%!

Possibilità di scegliere gioielli su misura e personalizzati

Grazie alla praticità del web, trovare professionisti del settore del gioiello è facilissimo. Molti di essi mettono la loro esperienza a disposizione del cliente per realizzare monili su misura a seconda delle specifiche richieste.

L’obiettivo, del resto, è quello di offrire un pezzo unico e personalizzato, così da invogliare l’utente ad acquistare di nuovo. Tutto questo è raramente possibile nei negozi fisici, poiché vendono unicamente bijou standard e prodotti in serie.

Pagamenti sicuri, spedizioni e reso garantito, spesso a costo zero

Le gioiellerie digitali più affidabili, per fornire ai propri clienti un servizio soddisfacente sotto ogni punto di vista, inoltre, si impegnano per far recapitare gli ordini nel più breve tempo possibile. Come? Avvalendosi unicamente di corrieri internazionali con comprovata esperienza nel settore.

Non è tutto. Durante i pagamenti online, i dati dell’utente sono completamente protetti da crittografia, così che rimangano riservati. Allo stesso modo, le transazioni si verificano unicamente attraverso modalità sicure. Ultima cosa, ma non meno importante, nell’eventualità in cui l’articolo acquistato non corrispondesse alle esigenze del cliente è sempre garantito il reso, spesso, anche a costo zero.