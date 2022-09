Quali sono le prerogative di un CRM? Il Software di Customer Relationship Management è una piattaforma che presenta peculiarità specifiche, che consentono di gestire il rapporto con il pubblico, creando un’esperienza su misura. Lo scopo non è soltanto quello di acquisire nuovi clienti, ma di fidelizzare anche quelli già esistenti.

La classificazione di una mole così importante di dati sarebbe piuttosto complicata senza un CRM. Invece, raccogliere in un unico database tutte le informazioni relative agli utenti semplifica il confronto interno tra colleghi, abbattendo le barriere comunicative. Inoltre, facilita l’organizzazione dei team coinvolti, il tutto per creare una Customer Experience uniforme.

Ciò si traduce, poi, nell’implementazione di importanti automatismi, che oltre a far risparmiare tempo prezioso permettono un monitoring accurato delle performance. In aggiunta, con eventuali App mobile è possibile gestire le attività anche in movimento.

Si possono così automatizzare i processi aziendali gestendo contemporaneamente le relazioni con i clienti, la pipeline di vendita, le campagne di marketing e le richieste di assistenza in una sola piattaforma.

Tra le soluzioni che hanno riscosso maggiore interesse troviamo il CRM Italiano Open Source progettato da vtenext. Si tratta di una realtà attiva nel settore da oltre 14 anni, che dispone di un network formato da più di 2.000 clienti business, 93.000 utenti community e più di 90 partner.

Il software permette di comprendere ed intercettare i bisogni dei propri Clienti e Lead, aumentando così le vendite e, di conseguenza, la Customer Satisfaction. Si tratta di uno strumento fondamentale, messo a punto da un team di sviluppatori, consulenti e formatori che vantano un’esperienza decennale nel settore.

Oggi vtenext conta tre sedi, a Milano, Londra e Verona. Punto chiave della sua offerta e del suo metodo di lavoro è la logica “Open”, che si fonda su processi chiari e trasparenti, per il raggiungimento di uno scopo comune.

Dai colleghi ai collaboratori, tutti sono attivamente coinvolti nell’iter decisionale, al fine di trovare la soluzione più adeguata alle necessità del cliente.

L’obiettivo, infine, è quello di dare forma a performance aziendali sostenibili, offrire processi esterni ed interni caratterizzati da elevati standard qualitativi, nonché trattare le informazioni con un livello di sicurezza conforme agli standard internazionali. Il tutto per ottimizzare la Customer Experience.