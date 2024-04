Luce e gas: consigli di risparmio sulle nuove offerte

Era il luglio 2022 quando abbiamo trattato la notizia della “sobrietà energetica” francese , che prescriveva multe salate per chi tenesse i condizionatori accesi per troppe ore, a temperature troppo basse o per i negozi che non spegnessero le insegne durante gli orari di chiusura: un indicatore di un nuovo modo di valutare i consumi che sta attraversando tutto l’occidente, tra crisi climatica, aumento delle emissioni nocive per l’ambiente e bollette alle stelle.

Oggi siamo qui per darti alcuni consigli per risparmiare sulle bollette di energia elettrica e gas, specialmente se sei alla ricerca di una nuova offerta!

Comparatori di prezzo

Il primo metodo che ti consigliamo è il comparatore di prezzo, cioè un sito che elenca tutte le ultime offerte dei principali fornitori e ne mette in luce vantaggi, svantaggi e costi vivi. Molti comparatori sono anche forniti di un sistema di calcolo delle bollette medie, per darti una linea generale dei costi che potresti dover sostenere in base alla tua area geografica e alla metratura della tua abitazione.

Su questi siti puoi spesso impostare degli alert, delle notifiche che ti avvisano dei ribassi o ricarichi dell’offerta a cui sei interessato. In alternativa, puoi sempre monitorare le offerte regolarmente.

Giovani fornitori e cambi di fornitore

I giovani fornitori sono aziende che si possono permettere spesso prezzi più competitivi dei colossi: prendiamo ad esempio le offerte luce e gas di Illumia più recenti, con costi per la materia prima energia decisamente concorrenziali e da tenere d’occhio.

Attenzione inoltre alle offerte per i clienti che cambiano fornitore: molto spesso sono ulteriormente scontate o bloccate per un periodo di tempo prolungato, il che permette di ridurre vistosamente il prezzo pagato per i consumi domestici e delle aziende!

Energia sostenibile

L’energia elettrica prodotta da fonti sostenibili viene spesso venduta a prezzi più bassi di quella tradizionale: eolico, idrico e solare sono i metodi più diffusi nel nostro paese. Verificando le offerte dei vari fornitori potresti intercettare prezzi ancora più concorrenziali scegliendo l’acquisto prioritario di energia elettrica sostenibile, con un’ulteriore riduzione dei costi di esercizio.

In questo articolo puoi vedere quali sono i cali di prezzo più vistosi per tutte le rinnovabili in uso in Italia.

Un buon uso di luce e gas: ambienti, cappotti e tempo

Indubbiamente una tariffa più vantaggiosa, un costo della materia prima conveniente e un’offerta bloccata possono incidere in modo molto positivo sulla bolletta, ma quello che in assoluto farà la maggiore differenza sono le regole di buon uso delle risorse.

Tenere i riscaldamenti a 20 gradi nei mesi più freddi, utilizzare coperture isolanti per le pareti dietro i termosifoni, revisionare infissi e cappotti termici dove possibile, utilizzare per meno tempo possibile riscaldamenti e fornelli, installare una caldaia di nuova concezione sono indubbiamente i modi con cui la dispersione di calore si riduce maggiormente, a beneficio tanto dell’ambiente quanto dei nostri portafogli.