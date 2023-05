Il noleggio auto a lungo termine (NLT) sta diventando un servizio sempre più apprezzato rispetto all’acquisto di una nuova auto, grazie soprattutto ad una lunga serie di vantaggi offerti da questa tipologia di prodotto. Le ragioni per optare per questo tipo di servizio sono diverse, e che si tratti di un viaggio di piacere alla scoperta dell’Europa o di una trasferta di lavoro, spesso ci si chiede se il noleggio a lungo termine consenta di superare i confini nazionali. Vediamo di capirlo insieme.

Cos’è il noleggio auto a lungo termine e quali vantaggi propone?

Partiamo chiarendo brevemente che cosa si intende per noleggio auto a lungo termine . Quest’ultimo è un’opzione che permette di utilizzare un’automobile per un periodo prolungato, solitamente a partire da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni, dietro il versamento di una rata mensile fissa, il cui importo dipenderà naturalmente dalla tipologia di auto che si sceglie, dai servizi extra eventualmente aggiunti, dalla durata del contratto e dal chilometraggio annuale previsto.

Tra i principali servizi inclusi generalmente in un contratto di noleggio lungo termine troviamo: assicurazione RCA, soccorso stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione multe e sinistri, immatricolazione e messa su strada, e altro ancora. Va inoltre rimarcato come, optando per un noleggio, è possibile evitare un esborso di denaro impegnativo, come invece accadrebbe per l’acquisto di una nuova auto.

Infine, va aggiunto il vantaggio della flessibilità nella scelta del veicolo: si può selezionare la propria auto tra una vasta gamma di modelli e marche, cambiandola alla scadenza del contratto. L’NLT, infatti, non prevede la possibilità di riscattare la vettura al termine del periodo di noleggio.

Muoversi all’estero con il noleggio a lungo termine: si può fare?

La risposta è positiva: è possibile viaggiare all’estero, dunque superando i confini italiani, con un’auto noleggiata con la formula del long term rent. Ci sono però delle precisazioni da fare, una in particolare: in alcuni casi potrebbero essere presenti nel contratto di noleggio delle clausole apposite che limitano questa facoltà. Di conseguenza, bisogna sempre studiare questo documento con attenzione per capire se è effettivamente questa opzione sia inclusa o meno.

Requisiti per viaggiare all’estero e ulteriori servizi validi

Esistono alcuni requisiti da rispettare, per poter viaggiare all’estero con un’auto presa a noleggio con la formula NLT. Per esempio, la carta verde, ovvero un certificato internazionale assicurativo che attesta la regolarità del veicolo in merito alla copertura RC Auto. La carta verde è obbligatoria soltanto quando si intraprende un viaggio al di fuori dei confini dello Spazio Economico Europeo, ad esempio in Marocco, in Ucraina, in Turchia e in Albania.

Inoltre, come indicato dal Ministero degli Affari Esteri nel sito https://www.viaggiaresicuri.it/find-country, alla voce ‘mobilità’, per guidare un veicolo non proprio all’estero è sempre necessario avere con sé una delega firmata dall’azienda di noleggio a lungo termine. Il consiglio è di chiedere al customer service dell’azienda di NLT come avviare la pratica almeno un mese prima del proprio viaggio oltre confine.

Ci si deve inoltre chiedere se la patente italiana risulta valida, e ciò avviene in tutti i paesi appartenenti all’UE, e in molte nazioni extra-UE, come nel caso del Regno Unito.

Per quel che riguarda i servizi NLT validi anche all’estero, troviamo l’RC auto in tutti i paesi europei o che accettano la carta verde. Infine, tutti i principali provider di NLT assicurano anche per l’estero il soccorso stradale H24 e altri servizi supplementari come le spese per le riparazioni d’emergenza all’estero.