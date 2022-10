www.mgmotostore.com è il negozio di abbigliamento moto che permette l’acquisto dei brand più noti, quali Rev’it e Nolan. Gli scaffali virtuali raccolgono oltre 4.000 prodotti in pronta consegna. La preparazione del team di lavoro è il risultato di più di 20 anni di storia. L’esperienza d’acquisto è inoltre contraddistinta da reso facile, spedizione gratuita a partire da 200 euro, opzione di pagamento rateale e consegne rapide. Tutte specifiche rilevate dalla soddisfazione di più di 5.000 clienti.

L’offerta del portale si articola in diverse sezioni, in cui è facile trovare proprio ciò che si desidera. Scorrendo tra gli scaffali digitali si incontrano, ad esempio, caschi moto integrali, da moto-cross, Jet e Demi-Jet, tute in pelle, gilet, guanti, scarpe e stivali, nonché un’ampia selezione di accessori, tra cui supporti per smartphone, interfoni, navigatori GPS, cupolini, portatarga, zaini e borselli.

I marchi sono stati selezionati tra quelli che hanno riscosso il maggior apprezzamento tra gli appassionati. Qualche esempio? Blauer, Alpinestars, Nolan, Suomy, AGV, Schuberth, X-Lite, Shoei, Grex e Tucano Urbano.

Il cliente, sia nella fase di selezione che nel post-vendita può contare su un servizio di assistenza preparato e puntuale, composto da un team con un’esperienza decennale nel settore. È raggiungibile tramite numero telefonico, indirizzo e-mail, chat online e WhatsApp. Con un tap su “FAQ”, invece, si trova una risposta immediata alle domande più ricorrenti.

Per scoprire le occasioni di risparmio più convenienti attualmente attive basta visitare la sezione “Outlet” dello store, dove gli sconti arrivano anche al 50%. Per regalare un’autentica emozione è possibile acquistare una gift card del valore a scelta.

In Italia, gli ordini di oltre 200 euro approfittano di spedizione a costo zero. Per ciò che riguarda i pagamenti, invece, le modalità selezionate pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo: carta di credito, bonifico bancario, PayPal o in tre rate del medesimo importo, grazie alla collaborazione con Scalapay. È garantito, poi, il reso entro 14 giorni.

Infine, come autorevole biglietto da visita per MG MotoStore giungono gli oltre 500 feedback certificati da Trovaprezzi.it, che registrano l’ottimo punteggio di 4,9/5.

