Orologi di prestigio possono essere anche pratici, e ve ne sono diversi esempi, come quello del Rolex Submariner, che mostrano la loro utilità pratica, oltre che immaginifica.

Rolex Submariner, dove trovarlo a prezzi migliori

I prezzi e le caratteristiche del Rolex Submariner sono questione importante da valutare, se si vuole investire in un orologio subacqueo che non sia solo prestigioso, ma anche utile. La domanda che sorge spontanea è questa: a che scopo acquistare un orologio subacqueo di prestigio? Certamente, la sicurezza, l’affidabilità e la resistenza sono ragioni essenziali.

E l’affidabilità del Rolex si riscontra proprio per il livello di impermeabilità, così elevato da impedire ogni infiltrazione esterna, come quelle di sabbia, acqua o polveri di ogni genere. Un valore “triplo” dovuto alla cosiddetta “carica Triplock” installata all’interno.

L’insospettabile storia

Si potrebbe pensare che un orologio subacqueo di tal fatta sia un prodotto di tecnologia abbastanza recente. Invece, il Rolex Submariner originale risale addirittura al 1953, e non solo: era anche in grado di raggiungere i 100 metri di profondità con il primissimo brevetto. L’evoluzione tecnologica ha, ovviamente, fatto il suo corso negli ultimi decenni, ed ecco che l’orologio oggi presenta modelli in grado di arrivare anche ai 300 metri di profondità, almeno negli ultimi modelli prodotti nel 2020.

Un orologio per sommozzatori? Non proprio, vista la profondità non certamente elevatissima. Ma certamente utile a chi vuole vivere il mondo subacqueo con tutti i comfort. E d’altronde, se il resto dell’industria ha deciso di seguire l’esempio del prestigioso marchio, producendo orologi simili, ci sarà pure un motivo. No?