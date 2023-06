Ogni regione italiana si distingue per i suoi piatti unici e le sue ricette autentiche, sebbene alcuni di questi siano più celebri di altri, come gli spaghetti alla bolognese o la pasta alla carbonara. L’Abruzzo, una regione che ha iniziato a catturare l’attenzione del pubblico soltanto in tempi recenti, è nota solo per alcune delle sue specialità gastronomiche. Altri piatti locali, nonostante siano altrettanto deliziosi, sono quasi ignoti e per gustarli è spesso necessario visitare direttamente la Regione. Scopriamo insieme quali sono i piatti più noti della tradizione.

Piatti della tradizione pastorale

Nell’antichità, una delle professioni più comuni in Abruzzo era sicuramente la pastorizia, la quale rappresenta ancora oggi un’attività piuttosto prevalente in tutta la regione. Il piatto iconico dell’Abruzzo, l’arrosticino o meglio, gli arrosticini, poiché è quasi impossibile mangiarne solo uno, ne è una testimonianza. Si potrebbero definire come spiedini di carne ovina cotti sulla brace, accuratamente preparati e conditi con sale e un filo d’olio di oliva al momento della cottura. La carne degli arrosticini è sminuzzata a mano in pezzi molto piccoli e, per assaporarli come da tradizione anche a casa, è possibile ordinare arrosticini abruzzesi su abruzzoarrosticini.it – una realtà specializzata nella produzione di arrosticini e spiedini abruzzesi. Un altro piatto abruzzese tipico dei pastori a base di carne ovina è la pecora alla callara, uno stufato arricchito da erbe aromatiche e verdure di stagione. Inoltre, l’Abruzzo è famoso per i suoi deliziosi formaggi prodotti soprattutto nelle aree montane della regione, ad esempio nel Parco Regionale del Gran Sasso e nella zona dei monti della Laga.

La pasta tipica abruzzese

In Abruzzo è possibile assaporare anche alcuni piatti a base di pasta molto particolari. Il più famoso formato di pasta sono gli spaghetti alla chitarra (trovi la ricetta qui), anche se tradizionalmente sono chiamati maccheroni alla chitarra. Si tratta di pasta lunga a sezione quadrata, preparata con appositi strumenti che richiamano per l’appunto una chitarra. Oggi spesso la preparazione di questi spaghetti viene fatta in modo industriale, ma è ancora possibile trovare alcuni pastifici artigianali che usano il tradizionale strumento a corde. Un’altra pasta tipica abruzzese sono le Sagne, un formato di pasta fresca corta, preparato ancora oggi completamente a mano, che si condiscono tipicamente con i fagioli o con altri legumi. Questi ultimi sono un prodotto tipico dell’Abruzzo, sono utilizzati in vari piatti, insieme con uova e formaggio. Tipiche sono anche le scrippelle, molto simili a delle crepes, ripiene di pecorino e servite immerse nel brodo di carne.

I dolci abruzzesi

Storicamente l’Abruzzo non era una terra particolarmente ricca e fertile. La tradizione culinaria delle varie città oggi propone anche piatti che in passato erano riservati solo ai ricchi proprietari terrieri o erano preparati per occasioni speciali quali il Natale. Lo si può notare dai dolci, quelli tradizionali sono infatti molto semplici e preparati con pochissimi ingredienti. Un esempio classico sono le ferratelle, così chiamate perché si preparano con un apposito ferro, uno stampo a due facce che si scalda sul fuoco fino a renderlo rovente. Tra le due metà del ferro si pone una pastella fluida a base di uova, acqua e farina, e la si fa cuocere fino alla consistenza desiderata. Oggi le ferratelle si mangiano spesso con confettura o altre creme dolci, in passato erano usate così come sono, come fossero grandi biscotti sottili e croccanti.