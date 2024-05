Quali sono i videogiochi più “dolci” in circolazione?

Nel settore dei videogame esiste una categoria unica nel suo genere, che si distingue dalle altre per il suo carattere “dolce”. Si tratta di una semplicissima metafora che indica tutti quei videogiochi che hanno a che fare con alcune preparazioni culinarie in particolare, come le torte, o con prodotti alimentari come i gelati, le caramelle e i dolci. E siccome tutti noi siamo ghiotti di queste prelibatezze, riuscire a trovare un’alternativa che non preveda di fare il pieno di zuccheri non può che farci bene. Ed ecco quali sono i migliori giochi a tema attualmente in circolazione.

Videogiochi di torte

I videogiochi di torte rappresentano una nicchia che attrae non solo gli appassionati di pasticceria, ma anche chi cerca un passatempo rilassante e gratificante. Questi giochi di solito permettono ai player di vestire i panni di un pasticcere, o comunque di gestire una pasticceria, dalla cucina fino ad arrivare al rapporto coi clienti e alla gestione dell’attività (nel caso di un vero e proprio simulatore). Il gameplay può essere semplice o complesso, dato che tutto dipende dai compiti che il giocatore dovrà svolgere, per raggiungere gli obiettivi del videogame. Nella maggior parte dei casi, però, il focus si concentra sulla preparazione culinaria, come nel caso del giusto mix degli ingredienti, che in pasticceria rappresenta una regola aurea. Da non sottovalutare anche il discorso relativo alle decorazioni, altrettanto importanti nel settore della pasticceria.

Slot a tema frutta e caramelle

Le slot machines a tema frutta e caramelle possono essere considerate un must in questa categoria. Non esistono infatti altri giochi così incentrati sul tema, dato che le caramelle fanno parte della storia delle prime macchinette. Così si spiega il fatto che alcune slot online, come Sweet Bonanza ad esempio, hanno scelto di mantenere il loro animo dolce, basando sia la grafica sia il gameplay sulle caramelle e sulla frutta. Una vera e propria esplosione di colori e di sapori (seppur virtuali) che, ancora oggi, riscuote un grande successo in ambito videoludico. Ovviamente qui si trovano tutti i simboli che ricollegano a questi dolci, e bisogna anche sottolineare la semplicità di questi giochi, accessibili senza dover studiare delle regole particolari (se non quelle tradizionali delle slot machine).

Simulatori di cucina

Con i simulatori di cucina facciamo un bel passo in avanti. Si tratta infatti di una versione “potenziata” dei giochi di torte, citati ad inizio articolo. Come anticipato poco sopra, infatti, la preparazione delle delizie culinarie è solo un aspetto del gameplay, dato che ci sono molti altri fattori da gestire, dalle richieste dei clienti ai conti da tenere in ordine. Gli ingredienti non sono infiniti, ma devono essere acquistati con il budget a propria disposizione: così, più si ha successo negli affari più si ampliano le opportunità per il nostro negozio virtuale. Naturalmente questi giochi vanno ben oltre la preparazione dei dolci, abbracciando un menu molto più ricco. Infine, troviamo una serie di obiettivi da raggiungere, che dipendono dalla nostra abilità, dalla qualità dei nostri prodotti e dall’esperienza che via via si accumula in game.