Reggiseni: tendenze per l’autunno in arrivo

Quando si parla di moda autunnale e di trend, il primo pensiero non riguarda certo la biancheria intima. Questo è un grave errore dal momento che, per un look curato, è necessario fare attenzione anche ai suddetti capi. Il principale è il reggiseno. Quali sono i trend a cui fare attenzione in vista della stagione fredda che inizierà fra pochi mesi? Scopriamoli assieme nei prossimi paragrafi!

Push up mania

Chi ha intenzione di essere alla moda nei prossimi mesi per quanto riguarda la scelta della biancheria intima, non potrà non considerare i reggiseni push up. Di modelli ce ne sono tanti e di diversi colori – su e-commerce specializzati come Baronionline.it, punto di riferimento famoso e apprezzato quando si parla di intimo donna, è possibile sbizzarrirsi nella scelta – ma quello che conta è innanzitutto un aspetto: le coppe che evidenziano il décolleté e la capacità di regalare volume ad abiti aderenti che, pure in autunno e in inverno, possono essere tirati fuori dall’armadio per serate particolarmente eleganti.

Il reggiseno push up può essere sfoggiato, per un look street style impeccabile, anche sotto un blazer destrutturato.

Micro reggiseni? Sì, grazie!

Per quanto riguarda i trend legati ai reggiseni per il prossimo autunno, un doveroso cenno deve essere dedicato ai modelli minimal. Li abbiamo visti, nei mesi scorsi, sfilare più volte sulle passerelle dei grandi brand, che hanno deciso di riportarli in auge dopo quasi 30 anni. Il reggiseno mini, infatti, ha vissuto un momento di forte popolarità nel lontano 1996 grazie a una maison come Chanel che, nel corso dei decenni, è sempre riuscita a dettare le tendenze.

Reggiseno a triangolo, il non plus ultra della comodità

Non c’è che dire: quando si parla di reggiseni trendy per i prossimi mesi, sono davvero tante e per tutti i gusti le alternative da prendere in considerazione. Chi ama la praticità e la comodità, non potrà che essere entusiasta al pensiero di poter sfoggiare reggiseni a triangolo in cotone. Di che colori? Il rosa, sulla scia del film Barbie con Margot Robbie, domina la scena e, ormai, non è più colore simbolo di romanticismo, ma una cromia capace di parlare di grinta e autodeterminazione femminile.

Reggiseno a fascia

Il reggiseno a fascia è un altro must have da tenere nel cassetto della biancheria intima in vista dei look del prossimo autunno e del successivo inverno. Ancora una volta, si chiama in causa un trend che abbraccia la comodità e la praticità. Il capo di biancheria intima appena nominato, infatti, può essere indossato agevolmente sotto una camicia bianca in ufficio ed è adatto anche a chi ha un décolleté importante e, in alcuni casi, può provare fastidio per via dell’attrito delle spalline sulla pelle.

Top sportivo? Via libera anche fuori dalla palestra!

A lanciare il trend del reggiseno a vista per il look da sfoggiare in città – ovviamente nel tempo libero – ci ha pensato, un paio d’anni fa, Chiara Ferragni che, per quanto riguarda il lancio di mode, è una maestra senza eguali.

Una variante del suo outfit la vedremo spesso nei prossimi mesi e sarà caratterizzata dalla presenza del top sportivo anche fuori dalla palestra, sfoggiato sotto la camicia o il blazer.

Rosso passione

L’autunno e l’inverno del 2023 saranno caratterizzati, per quel che concerne il reggiseno, dal ritorno esplosivo di un grande classico: il rosso. Sinonimo di passione e sensualità da sempre, sarà super trendy non solo come lingerie da indossare tra le lenzuola, ma anche sotto abiti da scegliere per serate eleganti. In questi casi, la parola d’ordine sarà “contrasto”. Il reggiseno rosso a vista sotto l’abito bianco non rappresenterà, infatti, una svista di stile, ma un dettaglio di indiscussa originalità. Provare per credere!