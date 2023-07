SMS per il business: 5 spunti per il marketing diretto

Sei pronto a scoprire come sfruttare gli SMS per il tuo business e ottenere risultati sorprendenti nel campo del marketing diretto?

L’utilizzo degli SMS come strumento di comunicazione e promozione sta diventando sempre più popolare e per questo motivo in questo articolo esploreremo cinque spunti efficaci per sfruttare al meglio il potenziale degli SMS nella promozione della tua attività.

Dalle consulenze alle promozioni personalizzate, passando per le offerte imperdibili sull’e-commerce, scoprirai come raggiungere i tuoi clienti in modo diretto, coinvolgente ed efficace.

Preparati a una rivoluzione nel tuo modo di fare marketing!

Se invece sei impaziente e desideri implementare immediatamente questo servizio in azienda, non aspettare oltre e scopri di più consultando la pagina del sito Across sull’SMS Marketing, dove avrai modo di richiedere direttamente una consulenza per il tuo caso specifico.

L’utilizzo degli SMS per evitare il no-show durante meeting e consulenze fissate

Hai mai provato a fissare un meeting o una consulenza e ti sei ritrovato con l’assenza di clienti?

Questo può risultare frustrante e dannoso per il tuo business. Gli SMS sono il segreto per eliminare il problema del “no-show”.

Invia un SMS di conferma qualche giorno prima dell’appuntamento per ricordare al cliente l’incontro imminente. Puoi addirittura inviare un secondo SMS il giorno stesso per assicurarti che il cliente sia sul posto.

Questa pratica dimostra attenzione e professionalità, riducendo il rischio di appuntamenti saltati e permettendoti di massimizzare il tempo e le risorse investite nelle consulenze.

Inoltre gli SMS consentono di aprire un canale di comunicazione diretto con i clienti, in modo che possano rispondere facilmente confermando o annullando l’appuntamento.

Questo tipo di interazione mostra un alto livello di disponibilità e facilità di contatto, rafforzando la relazione con i clienti e lasciando un’impressione positiva della tua azienda.

Il reminder per un’offerta imperdibile sul tuo ecommerce

Se gestisci un e-commerce, saprai quanto sia importante promuovere le offerte speciali e gli sconti per attirare nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti. Gli SMS sono uno strumento potente per inviare rapidamente e direttamente agli utenti i tuoi messaggi promozionali.

Hai una vendita lampo con uno sconto imperdibile? Invia un SMS ai tuoi clienti con il link diretto all’offerta, spingendoli a cogliere l’occasione prima che scada.

Questo tipo di marketing diretto genera un senso di urgenza e attira l’attenzione immediata del destinatario, aumentando le probabilità di conversione.

Non solo, ma il fatto di ricevere un SMS personalizzato con un’offerta esclusiva farà sentire i tuoi clienti speciali e apprezzati, incentivando la fidelizzazione.

SMS sulla lista clienti: la creazione di una promozione ad hoc

La tua lista di clienti è un tesoro inestimabile per il tuo business. Gli SMS ti consentono di creare promozioni ad hoc e personalizzate per ogni segmento di clientela.

Usa i dati raccolti per inviare offerte mirate a gruppi specifici di clienti in base alle loro preferenze, storico di acquisti o comportamenti d’acquisto.

Ad esempio, puoi inviare uno sconto esclusivo agli acquirenti frequenti per ringraziarli della fedeltà, oppure proporre un prodotto complementare a coloro che hanno appena effettuato un acquisto.

Questo tipo di approccio personalizzato mostra che conosci i tuoi clienti e ti prendi cura delle loro esigenze, migliorando la percezione del brand e stimolando le vendite.

Il tasso di apertura degli SMS è maggiore rispetto a quello delle email

Quando si tratta di marketing diretto, l’obiettivo principale è raggiungere il pubblico in modo efficace e ottenere la massima visibilità del messaggio. Uno dei vantaggi degli SMS è il tasso di apertura incredibilmente alto rispetto alle email.

Mentre le email possono finire nella cartella spam o essere ignorate, gli SMS vengono generalmente aperti e letti entro pochi minuti dalla ricezione.

Questa immediata attenzione significa che il tuo messaggio ha maggiori probabilità di essere visto e compreso dai tuoi clienti. Utilizza questo vantaggio per promuovere le tue offerte più importanti e comunicare informazioni cruciali in modo rapido ed efficace.

Una campagna su più fronti: abbinare email marketing, SMS e pubblicità display

Se vuoi veramente massimizzare l’impatto del tuo marketing diretto, non limitarti a una sola strategia. Combina gli SMS con altre tattiche come l’email marketing e la pubblicità display per creare una campagna multi-canale potente ed efficace.

Ad esempio, invia un’email con un’offerta speciale ai tuoi clienti e invia un SMS di follow-up alcuni giorni dopo per ricordare loro l’offerta in scadenza.

Parallelamente, puoi utilizzare la pubblicità display sui social media o sui siti web per aumentare la visibilità della tua promozione.

Questo approccio integrato aumenterà la risonanza del tuo messaggio, raggiungendo il pubblico su diverse piattaforme e aumentando le possibilità di conversione.