Il servizio IusPrivacy mantiene adeguata ogni PMI alle norme Privacy mediante la configurazione del c.d. Modello Organizzativo Privacy, mutuato dal Sistema ISO 9001. La configurazione del Sistema Privacy comporta diversi vantaggi per le PMI come:

Consulenza e assistenza garantita da contratto;

Piena Conformità alle norme Privacy nel tempo;

Consulenza e assistenza continua garantita da contratto anche con newsletter e telefono;

Software GDPR online completo sempre aggiornato alle nuove disposizioni normative privacy;

Ottimo rapporto qualità/prezzo.

IusPrivacy è il Software Privacy GDPR online su cloud creato per configurare e gestire, in autonomia, i Sistemi Privacy per l’adeguamento al Regolamento Europeo 679 / 2016:

IusPrivacy: funzioni della Suite Privacy GDPR

Generatore Privacy Policy: atto alla configurazione di Informative Privacy adeguate al GDPR (destinate ai Clienti, Dipendenti, Visitatori Siti Web, Candidati, eventi con Moduli per la Raccolta del Consenso. È possibile personalizzare ogni informativa a seconda delle proprie esigenze e/o con i modelli privacy della Tua azienda.

Gestione Registro Titolare e Responsabile: applicazione Privacy GDPR per gestione del Registro delle Attività di Trattamento del Titolare e del Responsabile con finalità pre compilate. E’ possibile impiegare i modelli registro con gli esempi per le finalità dei trattamento relative alla esecuzione del contratto, marketing, profilazione, rapporto di lavoro con i dipendenti, eventi e fiere, dati sanitari.

Designazione incaricati e Responsabili: gestionale GDPR per il censimento, gestione e nomina di Soggetti Autorizzati al Trattamenti (Ex. Incaricati), nonché dei Responsabile del Trattamento (fornitori) con modelli/Esempi/Fac-Simile conformi al GDPR. I modelli di nomina sono personalizzabili in funzione del contesto ed esigenza di ogni Impresa.

Asset Inventory: Gestione degli asset costituiti dalle applicazioni e database che contengono ed elaborano i dati personali comprensivi di attributi relativi al possessore nonché alla posizione geografica di collocazione secondo gli standard ISO 27001.

Valutazione Rischi Privacy (PIA): Tool Privacy per l’esecuzione della Valutazione dei Rischi per gli Interessati elaborata secondo la metodologia prevista dal Manuale di Sicurezza Privacy di Enisa (Agenzia Europea Sicurezza Informatica) comprensiva del catalogo Minacce e Misure di Sicurezza ISO 27001. La Suite prevede la possibilità di configurare un catalogo di Minacce e Misure di Sicurezza personalizzato.

Gestione Minacce e Misure di sicurezza: con possibilità di personalizzare il catalogo in funzione del contesto dell’impresa; gestione associazioni Minacce-Contromisure pre-configurate.

Valutazione Impatto Protezione dei Dati (DPIA): modulo per la esecuzione del DPIA (Data Privacy Impact Assessment o Valutazione d’Impatto Privacy) integrato con il registro dei trattamenti, secondo le linee guida ISO/IEC 29134:2017(E) considerando il catalogo delle misure di sicurezza ISO 27001.

Registro delle Violazioni dati personali (Data Breach): Suite GDPR per la tenuta del Registro delle Violazioni (Registro Data Breach) comprensivo di Tool per la determinazione della gravità della violazioni utile per decidere se notificare al Garante.

Versioning Registro ed esportazioni storiche in pdf: salvataggio di tutte le operazioni eseguite sul registro dei trattamenti con la possibilità di esportare in PDF le versioni del registro, nonché degli altri documenti, che si ritengono adeguati ad una determinata data.

Gestione Audit Periodici: configurazione di Audit periodici per il rilevamento della conformità del sistema privacy configurato.

Gestione modelli Standard personalizzabili in funzione del contesto e delle esigenze di un’Impresa.I modelli configurabili divengono standard per ogni trattamento configurato all’interno di un Sistema Privacy.

Cookie banner e Cookie Consent Manager per la raccolta dimostrare il consenso espresso dagli utenti del tuo Sito Web. Servizio affidabile ed elevata disponibilità fondato su Google Cloud Platform. Generazione della Cookie Policy adeguata ai cookie impiegati da ogni Sito Web.

Gestione Procedure ed Istruzioni: modulo per la gestione Procedure ed Istruzioni fino alle singole assegnazioni ai soggetti autorizzati al trattamento:

Procedura per l’implementazione di soluzioni conformi ai principi Privacy by Design / Default;

Procedura per il rilevamento e segnalazione violazione dati personali (Data Breach);

Procedura per le gestione dei diritti degli interessati;

Procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento del Sistema di Gestione Privacy ai sensi dell’Art. 32 c.1 let. d).

Procedura conservazione dati personali (Data Retention)

Wizard Configurazione Sistema Privacy: procedura guidata per la configurazione semplice e veloce di tutti gli elementi necessari alla composizione del c.d. MOP Modello Organizzativo Privacy. È possibile configurare il Registro del Trattamento del Titolare, Informative e lettere di designazione mediante modelli e moduli standard già pre-compilati personalizzabili secondo le specifiche esigenze della tua organizzazione.

Tutte le soluzioni GDPR IusPrivacy comprendono un pacchetto di ore di assistenza Legale telefonica fornita da un Consulente Privacy dedicato ad ogni azienda.