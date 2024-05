Weekend economici: idee per una fuga low-cost

Abbiamo la fortuna di vivere in Italia, uno dei Paesi più belli al mondo, dove è possibile organizzare gite fuori porta e weekend meravigliosi in tanti luoghi iconici. A dir poco. Vogliamo proporre delle idee per weekend economici, adatte a diverse esigenze e budget: molte delle destinazioni presenti in questa lista si possono raggiungere mediante mezzi low cost. Per saperne di più, invitiamo a leggere diversi articoli su Viaggify, il portale di riferimento per organizzare viaggi low cost.

Weekend in città d’arte

Iniziamo la nostra lista di idee con un must imperdibile: visitare le principali città d’arte in Italia. Da Roma a Firenze, ci sono numerosi luoghi con musei gratuiti o dove trovare attività a prezzi ridotti. Eventi e festival gratis sono frequenti in moltissime città italiane, soprattutto in primavera e in estate.

La grande verità è che non è necessario in alcun modo spendere troppo per viaggiare. Possiamo raggiungere Roma in treno, prenotare in un B&B o ostello, e visitare semplicemente la città: Colosseo, Pantheon, Fontana di Trevi, passeggiata a Trastevere. Lo street food è il modo migliore per provare le specialità romane senza però spendere molto.

Fuga al mare

Andare al mare solo in estate? No, noi vi consigliamo di viaggiare anche e soprattutto durante la bassa stagione. Certo, quando arriva l’estate non vediamo l’ora di fare un bel tuffo al mare, anche per contrastare la calura estiva. Ma il mare è bello anche d’inverno, e soprattutto le strutture sono più economiche.

Per gli alloggi, in ogni caso, non possiamo che suggerire di optare per campeggi o appartamenti in affitto, utili soprattutto a risparmiare sui pasti. In Italia ci sono molte spiagge libere, e tra le mete dove praticare sport acquatici economici citiamo le Cinque Terre.

Weekend in montagna

Riusciamo a immaginare qualcosa di meglio di un bellissimo weekend in montagna, perfetto in qualsiasi stagione? A meno che non scegliamo di andare con una guida turistica, spesso le escursioni e i sentieri di trekking sono del tutto gratuiti: possiamo anche fare dei pic nic nei boschi, rilassandoci in riva ai principali laghi italiani, oppure visitare i rifugi e i borghi di montagna. Tra le proposte imperdibili citiamo l’escursione al Lago di Braies, con una visita al Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies.

Borghi medioevali

Quali sono i borghi più belli da visitare in Italia… senza spendere molto? Per chi è attento al budget, citiamo Marina Corricella, che è l’antico villaggio dei pescatori di Procida, o ancora Ricetto di Candelo, un paesino medioevale che si trova in Piemonte, dove alloggiare in un B&B. Vale la pena menzionare anche Pienza, in Val d’Orcia, per approfondire il Rinascimento italiano. Uno degli aspetti più belli dei borghi è che possiamo approfittare di un tipo di turismo più lento, visitando castelli, chiese, paesi, o ancora per una degustazione di vini e di formaggi.

Weekend alle terme

L’Italia rientra tra le mete termali, e ovviamente possiamo approfittare delle offerte speciali e dei pacchetti low cost degli stabilimenti termali con piscine e saune incluse. E magari avere l’opportunità di rilassarci con massaggi e trattamenti benessere! Dove andare? Anche in questo caso abbiamo l’imbarazzo della scelta, dalle Terme di Saturnia in Toscana fino a quelle di Montegrotto o Abano Terme in Veneto.

Weekend gastronomico

Perché non prenotare un tour enogastronomico alla scoperta di prodotti tipici? La parola d’ordine in questo caso è prenotare con largo anticipo o scoprire le offerte più interessanti, magari condivise dalle cantine e dalle aziende agricole. La possibilità di prenotare la cena in un ristorante con menù tipico a prezzo fisso è decisamente vantaggiosa. Meta prediletta? Le Langhe, ovviamente.

Fuga romantica

Ecco ancora un’ultima idea per un viaggio economico in giro per l’Italia, valida soprattutto per le coppie in cerca di romanticismo. Dove andare per spendere poco? Il Lago di Garda è una meta perfetta, soprattutto se si sceglie di soggiornare nei dintorni o in un B&B. Non può assolutamente mancare, però, una romanticissima cena a lume di candela in uno dei ristoranti caratteristici del luogo, magari trovando una trattoria con menù fisso. L’alternativa è di prenotare in un appartamentino e acquistare le specialità per fare una cenetta nell’intimità del proprio alloggio.