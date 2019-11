Roma, 21 nov – A volte, la risposta che cerchi è proprio lì, davanti agli occhi, ma non te ne accorgi. Quando Giovanni Floris chiede a Corrado Augias, durante l’ultima puntata di DiMartedì, in cosa la destra sia comunicativamente avvantaggiata rispetto alla sinistra, la risposta è in bella mostra e si chiama Corrado Augias. La sinistra arranca perché non ha ancora smesso di presentarsi in questo modo: l’intellettuale snob che dà del cafone illetterato a metà del Paese. Lo scrittore, per essere precisi, ha detto che «è facile essere di destra, significa seguire gli istinti e non il ragionamento. Essere di sinistra, invece, è più difficile perché gioca sul terreno della conoscenza degli argomenti». Un’affermazione falsa nel merito e suicida dal punto di vista propagandistico, che da sola risponde alla domanda di partenza, non perché l’argomento colga nel segno ma perché la sua formulazione illustra alla perfezione il ritardo comunicativo, concettuale e politico di cui soffre la sinistra. In cosa la destra è avvantaggiata sulla sinistra? Nel non avere questi complessi di superiorità, per esempio.

L’ignoranza a “destra”? Ditelo a Marconi e Pirandello

Ma facciamo lo sforzo di prendere sul serio l’argomento di Augias. Davvero le cose stanno così? Destra = rozzi istinti, sinistra = ragionamento fondato sui dati? Prendendo per buone le categorie di destra e sinistra, che già da anni non significano più nulla, dovremmo quindi dedurre che Heidegger, Marconi e Pirandello fossero dei villani incolti pronti a sparare luoghi comuni a raffica. Quando il Pci faceva man bassa negli strati più umili della società, invece, trovava evidentemente tutti operai filosofi. È evidente che il ragionamento non quadra. Giova inoltre ricordare che la tradizionale critica «reazionaria» al comunismo da parte dei vari Evola o Spengler si basava esattamente sulla dimensione naturalistica, elementare e anche «alimentare» delle teorie socialiste: le ragioni del ventre da una parte, le vette dello spirito dall’altra. Una prospettiva esattamente ribaltata rispetto a quella proposta da Augias.

Ma empatia e non razionalità sono un’esclusiva della sinistra

Evola, Heidegger… Forse stiamo volando troppo alti. Va bene, parliamo dell’oggi. Non è forse la sinistra a proporre un incessante, martellante appello alle emozioni? Generosità, accoglienza, empatia, «restiamo umani» e panzane del genere. Non è forse questo un ricorso a una dimensione immediata, non meditata, non razionale? Pensiamo all’abuso dello storytelling sui migranti, alle storie lacrimevoli, alle foto commoventi… Dal piccolo Alan Kurdi al bambino con la pagella cucita nella giacca, il messaggio è chiaro: non pensateci su, non ragionate, non fate calcoli, aprite il vostro cuore e poi aprite i confini. Per non parlare degli pseudo argomenti da Corriere dei piccoli sull’arricchimento culturale, sulla convivenza felice e simili, sul mondo colorato, su bianchi e neri che si prendono per mano, sul dialogo stereotipato tra le culture. Avallare esodi biblici per amore del riso al curry: sarebbe questo il «terreno della conoscenza degli argomenti»?

Per i giornalisti è più facile essere di sinistra

Infine, una precisazione su quanto sia «facile» o «difficile» essere di destra o di sinistra: per Augias è stato difficile essere di sinistra? E per Floris? Nel mondo del giornalismo, della cultura, dello spettacolo è davvero così tanto più facile essere di destra? Gente che avuto tappeti rossi spianati davanti per mere ragioni ideologiche ti fa pure la morale su quanto siano state «difficili» le loro scelte: non basta questa arroganza a spiegare perché sempre più gente cominci ad averne le palle piene?

Adriano Scianca