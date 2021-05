Roma, 26 mag – Le “quote nere” di Livia Turco. “Nei nostri territori ci sono delle buone pratiche, però non sono entrare nel dibattito pubblico, non sono conosciute. Partiamo da queste buone pratiche per costruire la società della convivenza. Vogliamo essere un Paese in cui la politica continua ad essere di razza bianca, in cui il nostro partito è di razza bianca, in cui le istituzioni sono di razza bianca? Perché se ci pensiamo bene sono rarissimi i casi di consiglieri comunali nuovi cittadini”. E’ quanto dichiarato da Livia Turco, storico politico della sinistra italiana, già ministro per la Solidarietà sociale e poi della Salute durante un dibattito a Roma organizzato da Prossima, nuova corrente dem.

Livia Turco propone le “quote nere”

Dunque, cosa fare secondo l’esponente del Partito Democratico per cambiare le carte in tavola? Cosa propone, esattamente? A suo avviso, servirebbero una sorta di quote nere. “Su questi temi cruciali che in passato abbiamo affrontato – afferma Livia Turco – Letta è stato l’unico a proporre un ministero per l’integrazione con una donna Cécile Kyenge ministra del nostro Paese. Credo che sia cruciale che si costruisca la società della convivenza mettendo al centro il tema dell’interazione”.

E sempre secondo Livia Turco, è necessario “fare in modo che le agorà abbiano una forte partecipazione mescolata di italiani e di nuovi italiani. Facciamo in modo che alle prossime elezioni ci siano candidati italiani e nuovi italiani. Costruiamo degli strumenti di partecipazione attiva dei nuovi italiani perché solo attraverso questa fatica del conoscersi e riconoscersi e promuovendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini potremmo davvero costruire la società della convivenza”.

La vecchia idea dell’esponente dem

Ora, sin troppo facilmente qualcuno potrebbe far notare alla Turco che una tal proposta rischia di suonare come “razzismo al contrario”. Eppure certa sinistra è talmente convinta di ciò che dice da non riflettere neppure un attimo sull’utilizzo dei termini. Oltretutto l’esponente del Pd non ha fatto altro che riproporre in qualche modo una sua vecchia idea, partorita ai tempi in cui proprio la Kyenge era ministro dell’Integrazione . “È tempo di prevedere una quota di almeno il 10% per gli immigrati negli organismi di partiti, sindacati, associazioni e imprese”, propose nel 2013 la Turco.

Alessandro Della Guglia