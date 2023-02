Roma, 3 feb – Il caso Cospito sta diventando sempre più spinoso . Due esponenti del governo saranno messi sotto scorta in seguito alla tensioni generate in questi giorni. Si tratta dei sottosegretari alla giustizia Andrea Ostellari (Lega) e Andrea Delmastro (FdI). Ai due è stato spiegato come aprire eventuali buste e sono state indicate le zone sensibili da evitare, tra le quali, ad esempio, la città di Torino.

Delmastro e Ostellari avranno la scorta

Stando a quanto riferito dal Corriere del Veneto, il leghista Ostellari è finito nel mirino degli anarchici proprio perché si occupa del trattamento dei detenuti. E da giorni in Veneto, soprattutto a Padova, compaiono scritte minacciose a sostegno di Cospito. L’ufficialità della scorta è prevista per il 10 febbraio, quanto il prefetto di Roma deciderà sulla questione. Intanto però al sottosegretario leghista è stata assegnata la “tutela temporanea”. In pratica Ostellari dovrà girare su un’auto blindata, accompagnato da uomini delle forze dell’ordine. Tutela provvisoria assegnata anche a Delmastro.

Cospito: “Con la mafia non c’entro nulla”

Nella giornata di ieri, Cospito è stato visitato al centro clinico del carcere di Opera dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, e dal giudice Ornella Anedda. Da alcuni giorni l’anarchico, che continua lo sciopero della fame, ha deciso di sospendere anche l’assunzione di integratori e assume solo acqua con zucchero. I magistrati monitorano la situazione sulla base delle relazioni sanitarie dei medici del penitenziario.

“Non c’entro nulla con la mafia, voglio che venga cancellato il 41-bis per tutti perché è uno strumento che toglie le libertà fondamentali, ho visto mafiosi che sono anziani e malati, persone non più pericolose”, avrebbe dichiarato Cospito – stando a quanto riportato dall’Ansa – a chi lo ha incontrato nelle ultime ore. Lo stesso detenuto anarchico – tramite il suo legale, Flavio Rossi Albertini – ha fatto inoltre fatto pervenire al Dap (Dipartimento carceri del ministero della Giustizia), una dichiarazione in cui chiede che non si proceda ad alimentarlo in modo forzato nel caso in cui le sue condizioni dovessero peggiorare a tal punto da renderlo incosciente.

Alessandro Della Guglia