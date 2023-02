Roma, 16 feb – Beppe Grillo torna comico, dunque parlante, dopo un lungo periodo passato a proporre eco-chimere via blog personalissimo, a suon di linguaggio criptico. Dal palco del teatro Mancinelli di Orvieto, dove ha portato in scena la prima del suo nuovo spettacolo “Io sono il peggiore”, il guru del M5S l’ha sparata sul reddito di cittadinanza (ieri messo in discussione, in modo però surreale, dalla Commissione europea): “Lo darei a tutti, ricchi e poveri”. E questo governo “è di estrema destra”

Grillo: “Reddito di cittadinanza per tutti, ecco come”

“E’ una vergogna quello che ho sentito dire. La mia idea è il reddito di cittadinanza nella prima fase e nella fase successiva il reddito incondizionato, totale, perché sei nato, poi tu ti crei il lavoro che vuoi. L’uomo al centro. Un reddito a tutti, ricchi e poveri”, ha detto Grillo. E come pensa di trovare le cosiddette coperture? “Abbiamo fatto il calcolo: 140 mld per dare 1500 euro a tutti. Da dove li prendiamo? Metà da pensioni e sussidi vari, metà dai dividendi e brevetti. Una leggera patrimoniale ci vuole. Dobbiamo eliminarla la povertà non metterci delle pezze”.

Poi la frecciata all’ex capo politico pentastellato: “Cosa penso oggi di Di Maio? Dio mio, né male né bene. Non lo chiamo nemmeno tradimento perché Giuda era socio di Gesù. Di Maio ha fatto una cosa meravigliosa, ci ha permesso di rinascere con il mago di Oz. Conte, che è fuori che aspetta di entrare credo…”, ha detto Grillo sul palco di Orvieto.

“Questo governo? Di estrema destra”

Ma Grillo ne ha per tutti e la spara pure così contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “Come faccio a capire questo governo di destra? Unico partito di destra estrema che si chiama ‘centro destra’, solo da noi, in qualsiasi altro Paese lo chiamerebbero di estrema destra”. E ancora: “Il movimento è ancora valido, sono le persone che lo fanno. Poi, chissà cosa potrà succedere con questo governo, prenderanno tutte le idee del movimento e le cambieranno in modo semantico”. Spettacolo comico, in quanto tale senz’altro divertente. Facciamoci una risata.

Alessandro Della Guglia