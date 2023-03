Roma, 2 mar – Fronte lavoro, gli ultimi dati Istat fotografano una situazione sempre più sconcertante in Italia. Nel mese di gennaio il tasso di disoccupazione è infatti salito del 7,9% (+0,1 punti su dicembre 2022), mentre quella giovanile è balzata al 22,9% (addirittura +0,7 punti percentuali rispetto al mese precedente).

Basterebbero questi numeri per comprendere quanto sia dirimente affrontare di petto il tema delle politiche attive del lavoro, a livello governativo come sindacale. Peccato che i sindacati siano concentrati nell’organizzazione di inutili, se non deleteri, cortei antifascisti contro il fantomatico “pericolo squadrista”. Operazioni peraltro del tutto strumentali e atte unicamente ad attaccare l’esecutivo guidato dalla Meloni.

Ma vediamo bene i dati Istat per capire quanto sia evidente il distacco dalla realtà, nonché dal loro ruolo principale – rappresentare e difendere i diritti dei lavoratori – dei confederali Cgil, Cisl e Uil.

I dati Istat, mentre i sindacati organizzano cortei antifascisti

Stando all’ultimo rapporto dell’Istituto Nazionale di Statistica, in Italia il numero di persone in cerca di lavoro cresce su base mensile (+1,7%, pari a +33mila unità) tra le donne e i minori di 50 anni. In calo i dipendenti a termine, gli autonomi e i giovani. La diminuzione del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,7%, pari a -83mila unità) coinvolge uomini, donne e persone con più di 35 anni d’età. Mentre il tasso di inattività scende al 33,9% (-0,2 punti).

Confrontando i dati del gennaio 2022 con quelli del gennaio 2023, si nota un aumento di occupati del 2% (+459mila unità) tra uomini, donne e tutte le classi d’età, con il tasso di occupazione in aumento di 1,4 punti percentuali. Rispetto a gennaio 2022, diminuisce anche il numero di persone in cerca di lavoro (-6,7%, pari a -143mila unità) e il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-3,7%, pari a -478mila). Resta però un grave problema di fondo: in Italia la disoccupazione sfiora l’8% e un giovane su quattro non lavora. Altro che pagliacciate antifà.

Alessandro Della Guglia