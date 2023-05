Roma, 16 mag – Un caso da studiare, di quelli che a buon diritto potrebbero rientrare nei manuali di scienza politica: Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco in un altro comune, l’ennesimo della sua lunga storia da primo cittadino in giro per l’Italia. Stavolta il critico d’arte si è aggiudicato la guida di Arpino, in provincia di Frosinone, ottenendo il 44,39% dei voti. Voti sufficienti per la vittoria al primo turno, considerato che si tratta di un comune di 6.732 abitanti, sotto la fatidica quota 15mila, là dove è necessario battere l’avversario al ballottaggio nel caso in cui non si raggiunga il 50% delle preferenze. Ad Arpino, Sgarbi ha battuto Andrea Chietini (30,46%) e Gianluca Quadrini (25,15%).

Sgarbi eletto sindaco ad Arpino: “Me l’aspettavo, non capisco chi ha votato gli altri candidati”

“La vittoria? Me l’aspettavo. Perché Arpino è una città importante e merita un sindaco importante. Anzi, non riesco a capire chi ha scelto di votare per gli altri due candidati…”, ha commentato Sgarbi, intervistato dal Corriere della Sera.

“La vittoria ad Arpino è la conferma delle capitali della cultura che vivono nel ricordo presente dei grandi scrittori e artisti poeti. Intorno a Cicerone, nato ad Arpino, la città ha creato il Certamen che coinvolge concretamente centinaia di studenti e studiosi nella traduzione dei classici del grande scrittore latino. È una vera espressione di cultura condivisa della lingua che ha generato le principali lingue moderne”, ha detto Sgarbi. “Nessun dubbio che nessuna città abbia una reale e costante identità di capitale europea della cultura più di ogni altra città italiana e nel nome dello studio e della conoscenza”, ha concluso il sottosegretario alla Cultura.

I precedenti da sindaco

Come sopra riportato, Sgarbi è stato eletto sindaco diverse volte. La prima volta oltre 30 anni fa, a San Severino Marche, in provincia di Macerata. Sedici anni dopo a Salemi, in provincia di Trapani. E ancora a Sutri, in provincia di Viterbo: dall’11 giugno 2018 al 15 maggio 2023, esattamente il giorno dell’elezione a sindaco ad Arpino. Ma non è tutto, perché come noto Sgarbi è attualmente sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, oltre ad essere prosindaco di Urbino e assessore alla Bellezza del Comune di Viterbo.

Alessandro Della Guglia