Roma, 14 ott – Enrico Letta, dì qualcosa di sinistra! Niente da fare. Mentre portuali, camionisti e financo i lavoratori dell’aeronautica militare protestano contro il green pass, il leader del Pd è completamente appiattito sulle posizioni di Confindustria: per lui chi non ha il green pass e vuole i tamponi gratis è come un evasore fiscale.

Letta: “Tamponi gratis? Ne ho parlato coi sindacati, cogli industriali …”

“I tamponi gratis per chi non vuole vaccinarsi? Mi ricorda i condoni per chi non paga le tasse. E i fessi saremmo poi sempre noi”: questo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico Enrico Letta. Che lo ribadisce anche in un intervento a Radio Immagina: “Il tampone gratuito è come il condono per gli evasori fiscali”, dice. “Ne ho parlato anche coi sindacati, con gli industriali” dice Letta, intervistato da Cristiano Bucchi a Radio Immagina “è evidente che è un momento delicato. Domani scatta questa data del 15 di ottobre, questa estensione del green pass … ma io vorrei far riflettere tutti su una cosa” insiste il segretario Pd.

“Se l’economia riparte è grazie al vaccino”

“Se la ripartenza è stata così positiva, se le cose funzionano, questo è dovuto al successo dei vaccini, non al fatto che ci sono tamponi gratuiti per 60 milioni di italiani” dice Letta, appellandosi, a suo dire, a quella “minoranza che continua a non volersi vaccinare”. “Le cose funzionano perché ci sono la maggioranza degli italiani che si sono vaccinati”, dice il dem. “Non è il comportamento irresponsabile di una minoranza che può diventare la media con la quale ci organizziamo nella vita del Paese”, ribadisce.

“Premiamo chi segue le regole”

“Grazie ai vaccinati si sta riprendendo l’economia, e gli irresponsabili che non si sono vaccinati non possono dettare le regole per andare avanti. Aggiungo” continua “il tampone gratuito è come i condoni per chi non paga le tasse. Deve essere premiato chi è fedele, e chi è fedele al fisco, ed è giusto che venga premiato chi ha seguito la regola sul vaccinarsi”. Parole che mettono i brividi soprattutto perché, ricordiamo a Letta, l’obbligo vaccinale non esiste, mentre il diritto al lavoro (ancora) si.

Ilaria Paoletti