Roma, 31 gen – Il Movimento 5 Stelle ha espulso 6 parlamentari dopo l’istruttoria dei probiviri sui ritardi riguardo alle rendicontazioni. I cacciati sono i deputati Nadia Aprile, Michele Nitti, Flora Frate, Massimiliano De Roma, Santi Cappellani e il senatore Alfonso Ciampolillo. L’annuncio delle espulsioni è stato pubblicato sul Blog delle Stelle, che riporta i nomi degli ormai ex pentastellati allontanati in seguito all’azione di controllo sulle restituzioni. “Sul totale di 30 casi aperti – si legge sul sito dei grillini – alcuni portavoce hanno controdedotto in merito ai rilievi posti loro dal Collegio dei Probiviri, il quale, riscontrata la buonafede e la volontà di adempimento, ha intrapreso un dialogo per risolvere positivamente i casi. Ma la civile convivenza è basata sulle regole, e chi non le rispetta va allontanato”. Epurazioni però che fanno rima con stelle cadenti.

Tra espulsioni e fuggi fuggi

Sta di fatto che da inizio legislatura l’intransigente movimento non si è giocato soltanto milioni di voti, ma è costretto ad affrontare anche una clamorosa emorragia: fino ad oggi infatti aveva perso per strada 24 parlamentari, dei quali 14 deputati e 10 senatori. Con i 6 espulsi odierni, si arriva a un totale di 30 rappresentanti in meno in Parlamento. Un bilancio che con tutta evidenza, vista la profonda crisi esistenziale e il tracollo elettorale, è destinato ad aggravarsi in vista degli stati generali del M5S rimandati a marzo.

Non a caso Flora Frate, uno dei deputati espulsi oggi, si è sfogata così su Facebook: “Da circa due anni il M5S perde sistematicamente voti, in modo irreparabile. Forse – ha scritto la parlamentare grillina – non bastano quei tanto sbandierati 40 provvedimenti se poi, come sulla scuola, si lancia una crociata ideologica contro i precari, additando i sindacati di colpe e responsabilità inesistenti. Avessimo ascoltato di più i cittadini, rinunciando a tanta spocchia salottiera, proponendoci di risolverli i problemi piuttosto che imporre la nostra visione, si sarebbe potuta arrestare questa inesorabile china”.

