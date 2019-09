Roma, 9 set – Piazza Montecitorio è strapiena. Le adesioni alla manifestazione di Fratelli d’Italia contro il “patto della poltrona” sono ben al di sopra della aspettative. Anche piazza Capranica e le vie limitrofe del centro di Roma sono gremite dai cittadini accorsi per protestare contro l’inciucio di Pd, M5S e LeU per impedire agli italiani di tornare al voto. E’ la piazza del fronte sovranista che sebbene in modo civile esprime con forza la rabbia per le manovre di Palazzo che hanno dato vita a una nuova maggioranza parlamentare che di certo non rispecchia più la volontà popolare da diverse tornate elettorali. In attesa che arrivino il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e quello della Lega Matteo Salvini, sul palco si alternano vari esponenti dell’opposizione e quando viene pronunciato il nome del premier Giuseppe Conte (appena arrivato alla Camera per il discorso sulla fiducia) fischi assordanti si levano in tutta la piazza. Intanto sono arrivati il leghista Giancarlo Giorgetti e il governatore della Liguria, Giovanni Toti. Poi eccoli sul palco, la Meloni e Salvini, che hanno salutato i manifestanti dal palco prima di entrare in Aula. “Salutiamo i poltronari chiusi in questo momento nel Palazzo. Chiediamo onore e dignità“. Così il leader della Lega.

Nessun simbolo di partito e tanti Tricolori

Nessun simbolo di partito ma solo Tricolori. Striscioni, palloncini tricolori. “In nome del popolo sovrano. No al patto della poltrona” si legge sul palco di piazza Montecitorio. “Qui fuori hanno chiuso strade, ci sono migliaia di persone bloccate, ci sono momenti di tensione. Sono persone armate solo del Tricolore e difendono il diritto di votare. Fate in modo che qui si possa dibattere e i cittadini là fuori possano difendere il loro diritto di tornare alle urne”, dichiara in Aula Francesco Lollobrigida, deputato di FdI, prima che Conte inizi il suo discorso. “Non è di mia competenza”, ribatte il presidente della Camera Roberto Fico.





