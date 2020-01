Roma, 13 gen – “Qui fa un freddo pazzesco. Siamo stati dentro questa sala meravigliosa, tutti con il cappotto… congelati“. La senatrice dem Valeria Fedeli, ex ministro senza laurea dell’Istruzione, si è lamentata così in diretta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1. Il Pd ha deciso infatti di indire un conclave nell‘Abbazia di Contigliano, in provincia di Rieti, per cercare di appianare le divergenze interne e tracciare una linea (almeno una) futura. Nel generale sconforto esistenziale che attanaglia la sinistra italiana, il Pd, che ancora si chiama così nonostante le insistenti voci che evocano un cambio di nome, ha insomma puntato sul ritiro spirituale per cercare ispirazioni.

Il gelo nel Pd

Una due giorni da cui dovrebbero uscire riflessioni costruttivi, spunti, idee e insomma tutto quello che non si intravede da tempo immemore a sinistra. Intanto però è spuntato il gelo che rischia di congelare i buoni propositi anche dei più credenti nel cambiamento sostanziale. Ma nell’abbazia in questione ci sarà almeno il riscaldamento? “No, qui, è una cosa francescana. Vuol dire che dobbiamo conservarci per rilanciarci”, ha detto la Fedeli. La senatrice ha fatto presente al segretario Nicola Zingaretti il grave problema: “Gli ho detto ‘ci vuoi congelare, vuoi che funzioniamo solo col cervello?’”.

D’altronde i “poveri francescani” sono costretti a vedersela pure con dei pranzi a loro avviso frugali “C’erano salumi, tartine e molte cose leggere. Ma io cercavo cose calde da mangiare…”. E dire che neppure ci dormono in abbazia. “Stasera sarò a Roma per ragioni di famiglia. Tornerò qui domattina, ma con due cappotti in più“, ha poi dichiarato la Fedeli.

Alessandro Della Guglia