Roma, 28 apr – Dopo le ironie per l’intervista a Vogue e la consulente di armocromia, in difesa di Elly Schlein si schiera nientemeno che il fotografo Oliviero Toscani: “È la donna del futuro”.

Toscani elogia Elly Schlein: “È elegante, sobria, fresca. Ha stile”

In una intervista alla Stampa, Toscani si è esibito in un panegirico per le scelta estetiche della nuova segretaria del Partito democratico. Anzi, la Schlein sarebbe una sorta di avanguardia stilistica e l’intervento su una rivista patinata come Vogue rappresenterebbe una ulteriore prova del suo essere alla moda: “Fa incazzare i conservatori di destra e di sinistra, parla un linguaggio nuovo, è nuova, vince, e va su Vogue”. Detto questo, il parere sulle foto è comunque negativo: “Sono brutte. E ha sbagliato chi l’ha vestita”. Infatti, per Toscani la Schlein dovrebbe puntare tutto sulla semplicità che l’avrebbe caratterizzata fin qui: “Lei è una ragazza in jeans con le sue giacchettine, deve continuare così. È elegante, sobria, fresca. Ha stile. È sempre ben vestita”. Il fotografo arriva perfino a vedere in tutto questo anche una sorta di autorevolezza e carisma: “È una donna con la quale a nessun maschietto verrebbe in mente di fare il cretino. Una che ti colpisce per quello che pensa e fa, e che non passa inosservata per come si muove e non per quello che ha addosso”. Ma ad essere cattivi e a voler leggere tra le righe, il complimento vale proprio nella sua misura antiestetica, nel senso che la non avvenenza della Schlein farebbe emergere le sue qualità politiche.

Per la sinistra la caviale siamo solo dei “provinciali”

Toscanini compara la segretaria del Pd al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ai suoi occhi sarebbe invece “volgare” a causa di “rossetto esagerato” e “ombretto sgargiante”. Tornando all’intervista su Vogue e all’ammissione della Schlein di ricorrere ad una consulente d’immagine, Toscani cerca di minimizzare: “Non si è mica fatta fotografare mentre beve champagne in una vasca d’oro. Non capisce molto di moda, si fa aiutare: può permetterselo”. Per poi prendersela con i suoi detrattori: “Siamo così provinciali da credere che questo sia un tradimento dei suoi valori?”. Insomma, il succo del discorso si potrebbe riassumere con una frase di Romanzo criminale: “Siete una manica di limitati”. Ma al di là delle battute, tutta la discussione sembra testimoniare – se mai ce ne fosse bisogno – il processo di depoliticizzazione e di deideologizzazione della politica italiana, un piano inclinato in cui il vuoto di contenuti è riempito dall’apparenza delle scelte individuali e delle personalità alla moda.

Michele Iozzino