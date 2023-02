Roma, 13 feb – Parliamoci chiaro: a queste elezioni regionali il centrodestra non aveva calato due assi. Sia Attilio Fontana in Lombardia che Francesco Rocca nel Lazio, sulla carta, non apparivano imbattibili. Eppure la sinistra, o meglio questa sinistra, riuscirebbe a perdere anche correndo da sola. Divisa, noiosa, incapace di partorire proposte concrete, distaccata dalla realtà. In un parola: impopolare. Non si spiega altrimenti l’irrefrenabile declino di un avversario politico che il centrodestra in questo momento batterebbe anche candidando un cittadino a caso. E se in Lombardia la tendenza è chiara ormai da anni, nonostante la retorica sulla cattiva gestione della sanità pubblica – per certi aspetti pure condivisibile – nel Lazio si verifica un ribaltone non scontato fino a pochi mesi fa.

Regionali, nel Lazio e in Lombardia centrodestra a valanga

Gli exit poll, non parliamo di dati definitivi dunque, parlano chiaro: il centrodestra vince a mani basse. In Lombardia il presidente uscente Attilio Fontana centra una forchetta tra il 49,5% e il 53,5%, distaccando di almeno 12 punti percentuali il suo principale rivale Pierfrancesco Majorino, dato tra il 33% e il 37%. Decisamente più staccata Letizia Moratti (transfuga del centrodestra e candidata del Terzo polo), attestata tra il 9,5% e il 13,5%.

Nel Lazio, sempre in base agli exit poll, il candidato del centrodestra Francesco Rocca, raggiunge una forchetta tra il 50,5% e il 54,5%. Mentre Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra, è dato tra il 30% e il 34%. Circa venti punti percentuali di differenza. Nel Lazio, a differenza della Lombardia dove il M5S appoggia il dem Majorino, i pentastellati corrono da soli. Con risultati però ben poco confortanti: la grillina Donatella Bianchi si attesta tra il 10,5% e il 14,5%.

Alessandro Della Guglia