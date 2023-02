Roma, 13 feb – Si accende il dibattito intorno alle parole di Berlusconi su Zelensky e arriva la risposta piccata del governo di Kiev, il quale non ha affatto gradito l’intervento del Cavaliere e lo accusa di sudditanza nei confronti di Putin.

La replica di Kiev alle parole di Berlusconi

Nella giornata di ieri, Berlusconi aveva affermato: “Io a parlare con Zelensky, se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato”. Motivando questa presa di posizione parlando di sue responsabilità nel conflitto in corso, in particolar modo per aver alimentato le ostilità contro i separatisti: “Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto”. Per il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, queste non sarebbero altro che “accuse insensate” e “un tentativo di baciare le mani di Putin, insanguinate fino ai gomiti”. Un’immagine che Nikolenko riprende anche dalla sua personale esperienza da diplomatico ricordando un episodio avvenuto in Libia nel 2010 con Gheddafi, quando l’allora presidente del Consiglio italiano “baciò le mani del dittatore per mostrare lealtà”. Il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha derubricato Berlusconi ad un “agitatore vip” il quale “baratta la reputazione dell’Italia con la sua amicizia con Putin”. Nonostante le parole di condanna verso Berlusconi, Kiev si è spesa positivamente nei riguardi del governo italiano, con lo stesso Nikolenko che ha dichiarato: “Apprezziamo invece molto la pronta risposta di Meloni, che ha riaffermato l’incrollabile sostegno all’Ucraina”.

L’improbabile difesa di Vauro

Se la dura reazione ucraina dopo l’uscita di Berlusconi non sorprende nessuno, più inaspettato è vedere chi ha preso le difese di quest’ultimo. Intervenendo a Non è l’arena su La 7 , un anti-berlusconiano doc come Vauro ha commentato così la questione: “Se fosse qui Silvio Berlusconi, io bacerei in bocca Silvio Berlusconi”. Il vignettista ha poi spiegato: “Ha detto una sacrosanta verità, non so per quale motivo, se per i suoi affari con Putin… Ha detto che c’è un invasore, sicuramente, cattivissimo, ma che c’è anche un pupazzo presidente che sta facendo massacrare il suo popolo per l’interesse degli Stati Uniti e noi gli andiamo dietro”.

Michele Iozzino