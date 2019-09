Roma, 9 set – “Facebook purtroppo non è nuova a ingiustificate forme di censura. Spero solo che l’improvviso oscuramento dei profili di CasaPound sia dovuto a problemi tecnici e non alle sue idee politiche”. Così Vittorio Sgarbi, una delle poche voci realmente libere, critica fortemente la vergognosa mannaia della censura social che oggi ha colpito centinaia di pagine e profili di Cpi. Non solo Facebook però, anche Instagram ha deciso di rimuovere praticamente tutti gli account legati a CasaPound.

Sgarbi, sia su Facebook che su Twitter, aggiunge al suo post due hashtag significativi: #libertàdiespressione e #articolo21. Quest’ultimo è ovviamente l’articolo della Costituzione italiana che sancisce la libertà di espressione per chiunque, a prescindere dalle idee politiche manifestate. Lo ricordiamo, anche e soprattutto ai social che in questo momento hanno deciso evidentemente di fregarsene: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.





La giustificazione di Facebook a riguardo appare con tutta evidenza del tutto pretestuosa e priva di fondamento: “Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia. Gli account che abbiamo rimosso oggi violano questa policy e non potranno più essere presenti su Facebook o Instagram”. A dichiararlo, all’Ansa, è stato un portavoce di Facebook. Motivazioni, appunto, completamente fuori da ogni logica visto che CasaPound esprime semplicemente le proprie idee politiche senza “diffondere odio”. Il social network ha preso un abbaglio oppure ha deciso in realtà di tappare la bocca a chi considera scomodo e non allineato al pensiero unico?

Alessandro Della Guglia

Commenti

commenti