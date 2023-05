Roma, 19 mag – Il primo ministro del Canada Justin Trudeau ha attaccato l’Italia e l’attuale governo guidato da Giorgia Meloni sul tema dei diritti Lgbt.

Trudeau contro l’Italia: “Preoccupato per i diritti Lgbt”

Durante il loro incontro bilaterale ai margini del G7 di Hiroshima, Trudeau e Meloni hanno avuto uno scambio di battute in materia di diritti civili, con il primo che appena prima dell’incontro ha dichiarato di fronte ai giornalisti: “Il Canada è preoccupato per alcune posizioni che l’Italia sta assumendo in tema di diritti Lgbt”. Per poi aggiungere, riferendosi alla sua controparte italiana: “Ma non vedo l’ora di parlarne con te”. Un attacco piuttosto irrituale che viene riportato anche in una nota del sito della presidenza canadese riguardante il faccia a faccia fra i due: “I leader hanno anche scambiato le proprie vedute sull’importanza di proteggere e difendere i diritti umani, compresi i diritti delle persone 2SLGBTQI+”. Se qualcuno fosse disorientato da quest’ultimo acronimo, ecco la spiegazione data dallo stesso governo canadese: “2S: all’inizio, riconosce i Two-spirit (due spiriti) come le prime comunità 2SLGBTQI+; L: lesbica; G: gay; B: bisessuale; T: transgender; Q: queer; I: intersessuale, considera le caratteristiche del sesso oltre l’orientamento sessuale, l’identità di genere e l’espressione di genere; +: include le persone che si identificano come parte di comunità sessuali e di genere diverse, che usano terminologie aggiuntive”. Per inciso, Two-spirit è un controverso termine introdotto nel 1990 per descrivere una sorta di terzo genere che sarebbe presente nella tradizione e nelle comunità dei nativi americani.

La risposta della Meloni: “Il governo sta seguendo le decisioni dei tribunali”

Come si può facilmente intuire, all’origine delle accuse di Trudeau ci sarebbe la questione delle cosiddette famiglie arcobaleno, con lo stop del riconoscimento alla nascita dei figli di coppie omogenitoriali. Sempre nella nota diffusa dal sito della presidenza canadese si legge la replica italiana: “Il primo ministro Meloni ha risposto che il suo governo sta seguendo le decisioni dei tribunali e non si sta discostando dalle precedenti amministrazioni”. Partita chiusa? Nient’affatto. La questione ha scatenato diversi commenti. Non poteva mancare quello del deputato del Partito democratico Alessandro Zan, che twittato: “Trudeau ha espresso preoccupazione a Meloni per la situazione dei diritti Lgbtqia+ in Italia. Meloni farebbe bene a ricordare che al G7 non c’è Orban, non c’è Duda, ci sono i leader del mondo occidentale dove i diritti sono patrimonio comune. Quella fuori posto è solo lei”. Come se quello che si è dimostrato poco istituzionale e poco democratico in questo caso non fosse proprio l’ultra-liberale e ultra-progressista Trudeau.

Sulla stessa linea anche il segretario di +Europa Riccardo Magi. “Da italiano e da europeo sono sinceramente imbarazzato. Siamo nel 2023, al G7, tra i grandi del mondo, e ancora dobbiamo essere richiamati per i diritti negati alla comunità LGBTI+”. Quasi che l’Italia debba sottostare alle lezioncine del primo che passa. Ma il delirio di Magi, evocando come grande gesto di civiltà nientemeno che la legalizzazione della cannabis: “Imbarazzato perché rispetto al Canada e a un premier liberale come Justin Trudeau, che nel corso della sua amministrazione ha legalizzato la cannabis, l’Italia è il buco nero d’Europa sui diritti. Imbarazzato per le persone LGBTI+ che vivono in Italia e per l’isolamento internazionale a cui questo governo sta relegando il nostro Paese”. Chissà se lo stesso imbarazzo lo ha provato anche quando Trudeau ha congelato i conti di chi protestava contro il suo governo.

Michele Iozzino