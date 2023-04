Roma, 11 apr – Sull’esplosione di clandestini interviene l’ammiraglio Nicola De Felice che, intervistato dal Giornale, lancia una previsione catastrofica, peraltro nemmeno tra le peggiori circolate in queste settimane di follia.

Clandestini, la previsione di De Felice: “Ne arriveranno 250mila”

Sugli immigrati in arrivo è praticamente impossibile stare al passo dei numeri a meno di non essere in diretta televisiva. Gli arrivi calcolati alla giornata di Pasquetta sono già “arretrati” perché nel frattempo gli sbarchi a Lampedusa continuano, come un fiume in piena, nonostante una “tregua” concessa dall’intervento del maltempo, e il bilancio solo dei giorni di Pasqua è semplicemente spaventoso: oltre 3mila. Senza che nessuno riesca minimamente a opporre niente. Al termine dell’intervista rilasciata, le stime di clandestini fatte da De Felice sono a dir poco spaventose: “Se continueremo a giocare sulla difensiva arriveranno in 200-250mila”. E non è neanche la previsione più pessimistica, visto che dagli apparati di sicurezza nelle scorse settimane si era parlato anche di 400mila. In effetti, De Felice sembra orientato a considerare il flusso più o meno simile a quello attuale per tutto l’anno, mentre difficilmente potrebbe essere così, visto l’arrivo dell’estate e di condizioni ancora più semplici per avviare le traversate verso l’Italia.

Ong calamite

Sul ruolo delle Ong, l’ammiraglio conferma quella che è a tutti gli effetti un’evidenza: le Ong fungono da calamita e parlare di quanti sbarchi conducano effettivamente significa ignorare quanto la loro inattività li abbia portati quasi allo zero di 3 – 4 anni fa: “Il nuovo governo sembrava partito bene con il decreto riguardante le Ong. Il problema è che non vengono responsabilizzati seriamente gli stati di bandiera. Quasi tutte le navi delle Ong battono bandiere straniere e fanno orecchie da mercante. Bisognerebbe convincere gli stati a togliergli la bandiera. Oppure che portino i migranti negli stati di bandiera come Spagna, Germania e Norvegia”, dice. Oltre alla questione tunisina che di certo è stata centrale neila crescita dei numeri, il generale si concentra sul ruolo della Libia in questo momento: “Bisogna assolutamente trovare accordi con chi comanda in Libia, al di là se è riconosciuto o meno dal’Onu. In nome del pragmatismo, senza tante remore, se vogliamo difendere l’interesse nazionale evitando ondate di migranti”.

Stelio Fergola