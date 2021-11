Roma, 30 nov – “Sì al dialogo con la destra ma Berlusconi non è il nostro candidato“: il leader del M5S Giuseppe Conte sbarra la strada del Quirinale al leader di Forza Italia. “Fermo restando che ci confronteremo all’interno del Movimento con i parlamentari, che hanno la massima responsabilità perché sono loro che devono scrivere un nome nel segreto dell’urna, ho già detto rispetto al leader di Forza Italia che non è il nostro candidato”, spiega Conte.

Quirinale, Conte: “Berlusconi non è il nostro candidato”

L’ex premier ci tiene poi a precisare: “Io non ho aperto oggi al dialogo con la destra per il Quirinale. Ho sempre detto sin dall’inizio che andremo a scegliere una persona che rappresenterà e garantirà l’unita nazionale“. Poi “certo bisogna confrontarsi per trovare una persona che sia il più rappresentativa possibile“. In questa ottica il leader dei 5 Stelle ritiene che Berlusconi non sia il candidato ideale. Niente di nuovo, se si considera l’antico odio grillino anti-Cav.

Salvini e Berlusconi concordi sul fatto che Draghi debba restare premier

Sul fronte del centrodestra tuttavia quello del leader di Forza Italia è il nome più spendibile come candidato al Quirinale. Non a caso in queste ore il leader della Lega Matteo Salvini si è detto d’accordo con Berlusconi sul fatto che il premier Mario Draghi debba restare a Palazzo Chigi. Un modo per dire che non è il caso che vada al Colle. Ecco. sul fatto che Draghi debba restare dove sta fino a fine legislatura c’è una evidente convergenza con il centrosinistra.

Centrosinistra concorde solo nel non voler andare al voto anticipato

Un dato è certo, infatti, i 5 Stelle non vogliono di certo andare al voto anticipato (visto che hanno imboccato il viale del tramonto dei consensi). Stessa cosa vale per il Pd, sebbene sia ringalluzzito dalla vittoria alle amministrative. In ogni caso, nel centrosinistra sono troppo divisi per poter trovare la quadra su un candidato comune per il Quirinale. In tal senso anzi va detto che se il centrodestra dovesse rinunciare a candidare Berlusconi, potrebbe avere maggiori chance di essere appoggiato anche dal centro. Un candidato del centrodestra – magari una donna – che piacerebbe ai centristi (compresa Italia viva di Matteo Renzi). E’ uno scenario più plausibile di un accordo Letta-Conte.

Berlusconi ci spera ancora

Da qui a febbraio ci saranno altre puntate del romanzo Quirinale, ma è evidente che semmai i dem volessero trovare un accordo su Berlusconi, devono risolvere il problema dei 5 Stelle. Nonostante siano in caduta libera nel Paese, i grillini sono ancora il partito di maggioranza relativa in Parlamento. E trovare la quadra significa trovare i numeri, i voti per eleggere un candidato concordato con il centrodestra senza i voti del M5S. Berlusconi dal canto suo ci spera ancora, giustamente.

Adolfo Spezzaferro