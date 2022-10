Roma, 27 ott – Dalla Cina segnali di distensione verso gli Usa. È quanto emerge dalle ultime comunicazioni di Pechino inviate a Washington, riportate dall’Agi.

Cina agli Usa: “Troviamo il modo di andare d’accordo”

È lo stesso presidente cinese Xi Jinping ad inviare messaggio pacifico agli Stati Uniti, subito dopo il ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese, dal quale è uscito confermato per il terzo mandato di cinque anni. La guida della Cina scrive a quella degli Usa, cioè a Joe Biden, proponendogli di rafforzare comunicazione e cooperazione di “trovare la strada giusta” per andare d’accordo.

Il testo del messaggio trasmesso in Tv

Sulla China Central Television si ascoltano le seguenti parole riprese da Xi: “Il mondo di oggi non è pacifico nè tranquillo. In quanto grandi potenze, Cina e Stati Uniti dovrebbero rafforzare la comunicazione e la cooperazione, che contribuiranno ad aumentare la stabilità e la sicurezza nel mondo e contribuiranno a promuovere la pace e lo sviluppo mondiali. La Cina è disposta a collaborare con gli Stati Uniti sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti, per trovare la strada giusta per andare d’accordo nella nuova era, in modo che ne possano beneficiare sia i due Paesi che il mondo”. Secondo l’emittente, Xi “spera che il Comitato Nazionale per le Relazioni tra Cina e Stati Uniti e gli amici di ogni ceto sociale che sostengono e si prendono cura delle relazioni Cina-Stati Uniti continuino a svolgere un ruolo attivo nell’aiutare la relazioni Cina-Usa a tornare sulla strada di uno sviluppo sano e stabile”.

Alberto Celletti