Clandestini, bisogna “presumere la minore età”: l’approccio immigrazionista del Garante

Roma, 28 sett – Il decreto legge del governo sui clandestini che dichiarino una falsa minore età è già in pericolo. O comunque, già con i fucili puntati addosso. Come riporta Tgcom24, la prima a mettere tutti sull’attenti è l’Aurorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti.

Clandestini: “Il principio di presunzione della minore età non va toccato”

Occorre rispettare “il principio di presunzione di minore età all’arrivo in Italia”. Il che in teoria dovrebbe essere scontato. Ma quando si vuole mettere pressione, lo si fa. La Garlatti, in occasione dell’illustrazione della relazione al Parlamento, dichiara, riguardo la presunzione medesima: “Non deve essere e non può essere toccata. Non è pensabile, non è accettabile che nei casi dubbi debba essere il minore a dimostrare a essere tale. È difficile e costoso procurarsi i documenti e per i rifugiati addirittura impossibile”. Perché non sia accettabile sarebbe argomento di dibattito, ma ovviamente non è consentito. Garlatti conclude così il suo intervento: “Non commentiamo bozze di legge che non abbiamo visto finora”.

Bisogna “presumere”

In buona sostanza si deve credere al clandestino che sostiene di essere minore fino a prova contraria. Qualsiasi tipo di azione – o quasi, come la detenzione – è concessa “solo in ultima istanza”. Nelle parole della Garlatti, c’è tutta l’impostazione chiaramente orientata di una politica occidentale – ma diremmo, globale – sempre meno interessata a fermare il traffico degli spostamenti in massa, dal momento che è sempre lì, con il fucile etico puntato (ammesso e non concesso che rappresenti qualcosa di eticamente difendibile continuare a subire passivamente il fenomeno, con tutto ciò che ne consegue anche per la tratta di esseri umani proveniente dal Nord Africa) a registrare preventivamente ogni minima deviazione. Il governo, già debole di suo, risponde affermado che il principio non verrà toccato. In queste condizioni, va riconosciuto, è molto difficile per chiunque affrontare la questione. Senza poteri, si va poco lontano, in ogni caso.

Aurelio Del Monte