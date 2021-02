Roma, 11 feb – La Consulta ha sollevato un quesito: è giusto, salvo diverse indicazioni, che il cognome di un bambino sia quello del padre? La risposta, ovviamente, è no. Anzi, tale pratica, “retaggio patriarcale”, aumenterebbe la disparità tra i sessi.

Il cognome e la questione sollevata a Bolzano

Il dubbio sul cognome paterno è stato sollevato dalla Consulta e riguarda la questione di legittimità dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile, che detta la disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio. L’ordinanza n. 18 depositata oggi (relatore il vicepresidente Giuliano Amato) spiega perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale rispetto a quanto chiedeva il Tribunale di Bolzano, che ha giudicato questa condotta “incostituzionale”.

Cognome “retaggio patriarcale”

Attualmente, secondo la Consulta, il sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli “è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia“, e di “una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”. L’organismo riprende dunque in mano una sua stessa pronuncia del 2006, dove sollevata sempre lo stesso quesito e la questione sulla legittimità costituzionale dell’articolo 262 del Codice civile che stabilisce, come regola di base, l’assegnazione ai figli del solo cognome paterno.

Ilaria Paoletti