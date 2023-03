Roma, 2 mar – Il Covid non abbandona Giuseppe Conte e Roberto Speranza. L’ex premier e l’ex ministro della Salute sono tra gli indagati dalla procura di Bergamo per i noti e tragici fatti relativi allo scoppio della pandemia tre anni fa.

Covid, l’indagine che coinvolge Conte e Speranza



Come riporta l’Ansa, l’inchiesta durata tre anni è chiusa: ne viene fuori un Covid tramontato ma che “non dimentica” né Conte né Speranza, entrambi figuranti nella lista degli indagati. Il reato riguarda la mancata zona rossa in Lombardia poco dopo la diffusione del virus. Così è la Guardia di finanza ad averlo notificato, parlando di “epidemia colposa aggravata”, ma anche di omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio. Per i due ex governanti, insomma, si prospettano tempi difficili. L’ipotesi dei pm di Bergamo è che la zona rossa a Nembro e Alzano avrebbe evitato migliaia di morti.

Gli altri nomi coinvolti

Secondo gli inquirenti la diffusione del virus fu sottovalutata dal governo, nonostante settimane di dati dubbi. Il numero totale degli indagati è di 19 persone, e tra i nomi coinvolti, oltre quelli del governo Conte, ci sono anche il governatore lombardo Attilio Fontana e l’ex assessore al Welfare Giulio Gallera. Ma nell’atto si leggono anche quelli del presidente dell’Istituto Superiore della Sanità Silvio Brusaferro e dell’allora capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Giuseppe Conte, dal canto suo, ostenta sicurezza: “Anticipo subito la mia massima disponibilità e collaborazione con la magistratura. Sono tranquillo di fronte al Paese e ai cittadini italiani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica”.

Alberto Celletti