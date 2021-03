Roma, 11 mar – Stop ad Astrazeneca in Danimarca. L’Autorità nazionale danese per la salute ha cessato in via precauzionale la somministrazione del vaccino dopo la segnalazione di alcuni gravi episodi di trombosi, legati cioè alla formazione di coaguli nel sangue. Lo annuncia la stessa Autorità in un comunicato. Una notizia inquietante che arriva a poche ore dai due decessi sospetti di un militare e un poliziotto siciliano, morti per complicazioni avvenute in seguito alla vaccinazione con Astrazeneca.

La Danimarca blocca AstraZeneca

Le autorità danesi stanno indagando per stabilire eventuali correlazioni tra le trombosi e la somministrazione del vaccino, spiega il ministro della Salute Magnus Heunicke via Twitter. «Siamo nel bel mezzo del più grande e importante programma di lancio di vaccinazioni nella storia danese. E in questo momento abbiamo bisogno di tutti i vaccini che possiamo ottenere. Pertanto, mettere in pausa uno dei vaccini non è una decisione facile». Lo afferma Soren Brostroem, direttore della National Health Authority. «Ma proprio perché vacciniamo così tanto, dobbiamo anche rispondere con tempestività quando si è a conoscenza di possibili gravi effetti collaterali. Dobbiamo chiarire questo aspetto prima di poter continuare a utilizzare il vaccino di AstraZeneca».