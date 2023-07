Roma, 7 lug – Il decreto flussi del governo sancisce l’immigrazione di massa. Non è possibile vederla in altro modo, visti numeri oggettivamente pazzeschi previsti dal provvedimento, come riportato da Tgcom24.

Decreto flussi, numeri da capogiro per l’immigrazione di massa



L’ultimo Cdm approva, in esame preliminare, il dpcm denominato “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”. Ecco quanto si legge: “Per il triennio 2023-2025 il Governo prevede complessivamente 452mila ingressi, rispetto a un fabbisogno rilevato di 833mila unità, si legge nel comunicato finale del Cdm, con 136mila ingressi nel 2023, 151mila nel 2024 e 165mila nel 2025. Estese le categorie professionali e i settori produttivi coinvolti: insieme a elettricisti e idraulici, una quota specifica viene riattivata per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria. Aggiunti anche “lavoratori per il trasporto passeggeri con autobus e per la pesca”.

In alcuni dei settori, gli italiani stanno fuggendo all’estero (che strano)



Se si guarda all’elenco di professionalità che potrebbero essere richieste, si parla di elettricisti, idraulici, ma anche “addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria”. Dunque proprio quell’universo, quello sanitario, in cui molti tra infermieri e medici stanno fuggendo all’estero o nel mercato privato. Ci saranno inoltre specifiche quote per l’agricoltura e per il turismo. C’è poi il decreto integrativo di ciò che era stato approvato il 29 dicembre 2022, relativo ai flussi d’ingresso legale degli stranieri per lo stesso anno. Qui, come si legge nel comunicato finale del Cdm, è prevista una quota aggiuntiva di 40mila lavoratori stranieri e stagionali nell’agricoltura e nel settore turistico-alberghiero.

Alberto Celletti