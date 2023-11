“Filippo può uscire già tra 12 anni”: la previsione terribile del giudice romano

Roma, 22 nov – Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, potrebbe uscire dal carcere già tra 12 anni. Ovviamente, non è una certezza, ma una concreta possibilità tutt’altro che da scartare. Almeno secondo l’opinione del giudice Valerio de Gioia, intervistato dal Giornale.

Il killer Filippo e l’opinione del giudice de Gioia

Il giudice de Gioia sciorina, sostanzialmente, le solite variabili che potrebbero essere applicate in questi casi. Nonostante l’aggravante di essere un ex, l’ergastolo dovrebbe essere “schivato”, proprio perché non più in relazione con la vittima. Ma su quello, con cinico realismo, c’erano già pochi dubbi, come da testuali parole: “Chi uccide la moglie o la fidanzata rischia l’ergastolo, ma se la vittima è divorziata o aveva interrotto la relazione, come Giulia, l’aggravante fa salire la pena fino a 30 anni, ma l’omicida schiva l’ergastolo”, dice de Gioia. Filippo rischia dai 24 ai 30 anni di carcere. Ma tutto potrebbe essere, in pratica, dimezzato.Se la difesa punterà sul rito abbreviato come è presumibile, “da 24 anni si scende a 16 e non è finita“.

Perché “non è finita”

Al peggio, a quanto pare, non c’è mai limite. Prosegue così de Gioia: “Con l’istituto della liberazione anticipata è probabile, molto probabile, un ulteriore sconto di un quarto sulla pena effettiva. Fra 12 anni, considerando solo l’accusa di omicidio così come è formulata in questo momento, l’assassino di Giulia potrebbe essere libero. Certo, la procura contesta a Turetta altri reati, dal sequestro all’occultamento di cadavere, ma in questi casi, con la cosiddetta continuazione, la condanna sarebbe di poco superiore”.