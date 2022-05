Roma, 14 mag – La Finlandia nella Nato sembra – a momenti – quasi questione di giorni (anche se ovviamente non è così), e il presidende finlandese Sauli Niinisto, come riporta Tgcom24, telefona a Vladimir Putin.

Il presidente della Finlandia a Putin: “Entreremo nella Nato”

Il presidente della Finlandia Sauli Niinisto chiama Vladimir Putin. E non usa troppi giri di parole. Le dichiarazioni al presidente russo sono infatti dirette, e riguardano l’intenzione di Helsinki di entrare nella Nato. I motivi sono ormai ovvi: “La situazione della sicurezza del Paese è stata fondamentalmente alterata dalla massiccia invasione dell’Ucraina da parte dei russi”. La telefonata, in ogni caso, ha avuto pure degli aspetti cordiali. I due leader hanno concordato sull’opportunità di evitare tensioni. Ma nel frattempo, la Russia comincia le esercitazioni militari nel Mar Baltico.

Il presidente russo: “Entrare nell’Alleanza sarebbe un errore”



La Finlandia, per Putin potrebbe essere un’ulteriore complicazione in una guerra i cui effetti di lungo periodo si fanno sempre più incerti. Sarà per questo che nel corso della telefonata il leader del Cremlino ha comunicato a Niinisto che per la Finlandia abbandonare la politica della neutralità sarebbe un “errore”. Secondo la Tass – che ha riportato le dichiarazioni del presidente – Putin ha aggiunto che “non esistono minacce alla sicurezza di Helsinki” ricordando che l’ingresso nella Nato potrà “influenzare negativamente le relazioni con la Russia”.

Alberto Celletti