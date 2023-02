Roma, 9 feb – Giancarlo Giorgetti conferma che il canone Rai verrà tolto dalla bolletta energetica, come riporta Tgcom24. Frase “forte” ma ancora non resa fattuale. Il ministro dell’Economia, in ogni caso, è stato abbastanza chiaro.

Giorgetti: “Niente più canone Rai in bolletta”



Giorgetti parla esplicitamente di “canone Rai fuori dalla bolletta“. Non neghiamolo:il titolare del dicastero eocnomico potrebbe diventare all’improvviso simpatico e gradito a milioni di italiani, per quella che – a ragione o a torto – viene recepita dalla stragrande maggioranza dei cittadini come la più iniqua delle tasse. Il ministro conferma tutto con queste parole: “La Commissione europea e il governo Draghi avevano accettato che gli oneri impropri non stessero in bolletta. Io mi sono preso la responsabilità, e un sacco di critiche, perché sono rimasti in bolletta. Ma è evidente che il canone Rai dalla bolletta deve uscire”.

Il balzello odiato da tutti

Da ben prima di Giorgietti, il canone Rai è la tassa più odiata dagli italiani. Bisognerà vedere cosa succederà adesso. Le dichiarazioni sono piuttosto precise e sembrano corrispondere a un orientamento politico “sistemico”, per così dire. D’altro canto, vedremo se corrisponderà anche a un intervento reale su una questione decisamente minore, ma sui cui la polemica è sempreverde.

Alberto Celletti