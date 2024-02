Hamas, ecco il piano per il cessate il fuoco proposto ad Israele

Roma 7 feb – Hamas propone il cessate il fuoco a Israele. Una trattativa in corso da giorni, che finora ha visto reazioni scettiche quando non addirittura di diniego da parte di Tel Aviv.

Hamas, i tre punti della proposta ad Israele

Come riporta l’Ansa, Hamas punta decisamente al cessate il fuoco con Israele. Le mediazioni del Qatar nei giorni scorsi, considerate punto di svolta, hanno portato l’organizzazione islamica a rispondere con una proposta in tre fasi per il cessate il fuoco e per la fine delle ostilità, della durata complessiva di 135 giorni (45 giorni per ogni fase), come riportato anche da Reuters.

Prima fase: liberazione di donne, anziani, malati e maschi sotto i 19 anni in cambio di altriostaggi, sempre donne e minori palestinesi detenuti.

Seconda fase: è previsto lo scambio di altri uomini con altri detenuti, ma sarebbe necessario il ritiro dei soldati israeliani da Gaza.

Terza fase: in questa ultima sessione è prevista la restituzione dei corpi.

Aiuti e ricostruzioni sulla Striscia

È evidente che i palestinesi siano con l’acqua alla gola, come dall’inizio del conflitto. E Hamas ne è consapevole. Le richieste, già perpetrate in passato, sono sempre le stesse: aiuti umanitari ed economici per ricostruire una Striscia di Gaza che in quattro mesi di conflitto è stata letteralmente devastata. Ovviamente, c’è assoluto rigore nelle pretese riguardanti il rilascio di 1.500 detenuti palestinesi dalle carceri di Tel Aviv, di cui un terzo è stato condannato all’ergastolo. Ma l’organizzazione islamica punta alla pace, dichiarata esplicitamente come obiettivo da realizzare nel corso della terza fase.