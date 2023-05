Roma, 19 mag – Il presidente del Senato Ignazio La Russa torna sugli eco-vandali di Ultima generazione che a inizio anno avevano imbrattato Palazzo Madama con della vernice arancione e lancia loro una proposta: andare in Emilia-Romagna nelle zone alluvione a dare una mano e il Senato non si costituirà parte civile nel processo a loro carico.

La proposta di La Russa

Come ricorda all’Ansa, La Russa aveva già provato tendere una mano agli attivisti di Ultima generazione quantomeno per potersi confrontare: “Mi ero detto non contrario ad incontrare i ragazzi che sono imputati per avere imbrattato la facciata di Palazzo Madama ma poi la richiesta non ha avuto seguito”. Insomma, una possibilità di dialogo che era finita in un nulla di fatto. Nonostante questo il presidente del Senato rilancia: “E allora faccio una proposta: vadano per almeno una settimana da volontari in Emilia-Romagna e certifichino il loro attivo operare per spalare il fango e aiutare a eliminare i danni dell’alluvione”. Una dimostrazione di buona volontà che sarebbe ricambiata con la rinuncia del Senato a costituirsi parte civile: “Sarà mia cura provare a convincere il Senato a ritirare la costituzione di parte civile nei loro confronti avendo dato prova di volere concretamente fare qualcosa per l’ambiente”.

La risposta di Ultima generazione: “Ricatto vigliacco”

Non si è fatta attendere la replica di Ultima generazione, che in sostanza ha risposto picche. A prendere la parola è Maria Letizia Ruello, ex militante di Rifondazione Comunista e candidata alle scorse elezioni regionali nelle Marche per la lista di estrema sinistra Dipende da Noi, per la quale la proposta del presidente non sarebbe affatto un gesto distensivo: “Si tratta di un ricatto vigliacco. Chiamarci ragazzi, inoltre, è puro paternalismo: io ho 63 anni. La Russa ci dice: fate i bravi e vi toglierò la punizione”. E aggiunge: “Ultima generazione è già in Emilia-Romagna ma non la vedete. Mio figlio si trova lì, a spalare. È uno dei tanti. Noi siamo una piccolissima avanguardia. Se 20 persone si siedono sull’asfalto del Gra per bloccare il traffico, ve ne accorgete. Se 20 persone vanno a spalare non ve ne accorgete”.

Michele Iozzino