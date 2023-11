Landini, altro sciopero lunedì: ecco la reazione di Salvini

Roma, 24 nov – Maurizio Landini ormai non fa altro che organizzare scioperi. Anche quando il governo lo convoca per discutere proprio della manovra oggetto della protesta di Cgil e “compagni” (nostalgici o meno che siano). Come riporta il Giornale, il segretario del principale sindacato italiano rifugge in realtà da un dialogo che lui stesso aveva chiesto da settimane.

Landini, il nuovo sciopero e la reazione di Salvini

Non pago dell’ultima evoluzione riguardo venerdì scorso, per il “duo” improbabile Landini e Salvini è tempo di una nuova polemica: quella dello sciopero che il numero uno Cgil organizza per lunedì prossimo, ovvero il 27 novembre. E della reazione del ministro dei Trasporti, il quale tenta di evitare nuovamente un “blocco generale”, convocando per oggi alle 12.00 proprio sindacati, per pretendere una nuova riduzione dell’orario della mobilitazione, dal momento che si minacciano nuovamente giornate pressoché intere. La dichiarazione di Salvini è netta: “Il diritto allo sciopero è sacrosanto e previsto dalla Costituzione, però anche il diritto al lavoro di milioni di italiani è previsto dalla Costituzione. Se vuoi scioperare per alcune ore va bene, ma se vuoi fermare l’Italia per 24 ore di fila da Nord a Sud farò tutto quello che è in mio potere per evitare che il Paese si blocchi”. A parte i discorsi – piuttosto ovvi – dei “week end allungati” che però in questa sede ci interessano poco.

Dalla Cgil orecchie da mercante

Sul tema interviene anche il premier Giorgia Meloni che polemicamente parla di scioperi che una volta avvenivano “ogni due anni, adesso sono due all’anno”, prendendo di mira la tendenziale “colorazione politica” delle mobilitazioni della Confedereazione generale italiana del lavoro. E convoca i sindacati a sua volta. Da Landini solo spallucce: “Non ho il dono dell’ubiquità”, vista la sua presenza domani a Torino. Sarà per la prossima volta, forse.

Alberto Celletti