Roma, 21 feb – Alla facoltà di Medicina potrebbe essere consentito un aumento di ingressi significativo, secondo il ministro dell’Università Anna Maria Bernini, come riporta anche l’Ansa.

Medicina: “Più ingressi in facoltà”, promette Bernini

La facoltà di Medicina ha bisogno di più iscritti – e si spera più laureati – secondo Anna Maria Bernini. Il ministro, su Twitter, scrive così commentando la questione: “Vogliamo allargare l’entrata alla facoltà di Medicina ma in maniera programmata e sostenibile”. Poi aggiunge che “sulla base delle primissime stime ipotizziamo un aumento di posti tra il 20 e il 30%“.

Una carenza ormai drammatica

Come avevamo pubblicato a riguardo qualche giorno fa, la carenza di medici sul territorio nazionale è ormai ben più che preoccupante. Sono così pochi gli abilitati che vengono fuori dalla facoltà di Medicina, che circa due milioni di italiani si trovano in una situazione di emergenza per le cure e per le diagnosi: “La pubblicazione del bando di concorso per la Medicina generale, prevista secondo legge entro il 28 febbraio dello stesso anno, a causa di continui posticipi è arrivata ad un ritardo di oltre un anno. Al di là delle mille voci che si sono alzate dai palazzi della politica per porre rimedio a questa situazione asfissiante, è la concezione stessa della medicina e del servizio sanitario pubblico ad essere inquinata dalle logiche di mercato. I continui tagli sulla spesa pubblica perpetuati negli anni hanno portato alle problematiche odierne, finché non verrà estirpata la piaga del “dio denaro” tutte le soluzioni saranno solamente boccate d’aria passeggere.”

Alberto Celletti