Roma, 10 apr – Quasi mille i clandestini arrivati a Lampedusa nel giro di 24 ore, per una Pasqua non esattamente serena per gli abitanti dell’isola, come riporta l’Ansa.

Sono 974, per essere precisi, i clandestini arrivati a Pasqua a Lampedusa. Il totale impressionante di sbarchi effettuati nella giornata di ieri è di 26 attracchi, contententi il numero di persone appena citato. Un via vai continuo tra Frontex, Guardia di Finanza e, manco a dirlo, le solite Ong. I gruppi di clandestini hanno riferito di essere partiti da varie città della Tunisia (Kerkenna, Zarzis, Chebba, Jebiniana), e di aver sborsato fino ai 4mila dinari per viaggiare verso l’Italia.

Hotspot – come sempre – al collasso

Un bel “regalo” di Pasqua e di Pasquetta, non c’è che dire. Nell’hotspot di Lampedusa, intanto, ci sono 1.847 clandestini ospiti, per una struttura che potrebbe accoglierne invece un massimo di 400 (in realtà qualcosa di meno, ma arrotondiamo). Insomma, il “solito” collasso. Le ultime due settimane hanno consolidato in modo impressionante la crisi economica e sociale della Tunisia con la immediata esplosione di clandestini che ne è conseguita. Se non si pone un freno all’emorragia la situazione potrebbe diventare sempre più ingestibile.

Alberto Celletti