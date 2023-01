Roma, 30 gen – L’allarme della pedopornografia viene espresso dagli ultimi, sconvolgenti fatti, riportati anche da Tgcom24. Questo perché gli arresti appena avvenuti per una delle più agghiaccianti pratiche criminali a sfondo sessuale sono solo la punta dell’iceberg.

Allarme pedopornografia, gli ultimi arresti



L’operazione si è svolta in Toscana, e ha portato all’arresto di 5 persone. La notizia diventa ancora più inquietante se si guarda a chi è stato preso sotto custodia dagli agenti: tra essi, infatti, figurano anche l’autista di uno scuolabus e un catechista. Ma non finisce qui: il blitz, infatti, ha portato alla denuncia di altre 26 persone. Un’inchiesta che viene “da lontano” anche in termini geografici, partendo dalla polizia postale della regione Lombardia. Una ricerca che, se guardata nella sua totalità, spiega meglio di qualsiasi altra cosa quanto allarme ci sia dietro alla pedopornografia. Il numero di persone coinvolte nelle ultime indagini, infatti, è impressionante: oltre 1.700, tutte residenti in Italia, di cui 31 soltanto in Toscana.

La ricerca del materiale pedopornografico

Secondo quanto emerso, gli utenti ricercavano il materiale pedopornografico tramite l’utilizzo di un noto servizio di cloud storage estero. Così la Procura di Firenze ha emesso provvedimenti di perquisizione informatica a carico dei 31 indagati. Dagli accertamenti, è risultato che molti di loro utilizzavano la navigazione anonima. Quanto al materiale scaricato, esso veniva rigorosamente catalogato, in modo da soddisfare la pulsione del momento, o peggio ancora per condividerla con altri. Migliaia le immagini raffiguranti bambini, anche piccolissimi, coinvolti in atti sessuali con adulti o altri minori: uno scenario acchiaggiante.

Alberto Celletti