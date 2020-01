Roma, 15 gen – La maggioranza giallofucsia si spacca e cancella la proposta di legge di Forza Italia sulla prescrizione. La pdl Costa infatti è stata soppressa oggi in commissione Giustizia alla Camera con i voti di Pd, M5S e LeU. Hanno votato contro i renziani di Italia Viva, insieme all’opposizione. Durante le dichiarazioni di voto, i renziani hanno confermato il sì alla pdl Costa sulla prescrizione e il voto contrario all’emendamento M5S soppressivo del testo. “Stiamo cercando una mediazione, Iv potrebbe astenersi”, auspicavano nella maggioranza poco prima del voto. Ma la linea del sì al ddl Costa era stata confermata da fonti parlamentari di Italia Viva.

FdI: “Senza voto presidente avremmo avuto la parità”

“Se la presidente Businarolo si fosse astenuta, avremmo avuto una conclamata parità che rispecchia peraltro quella dell’assemblea della Camera, sottolinea Carolina Varchi di Fratelli d’Italia. L’emendamento M5S soppressivo della pdl Costa sulla prescrizione infatti è passato per un voto, quella della presidente della commissione Francesca Businarolo (M5S).

Forza Italia: “Maggioranza vuole il ‘fine processo mai'”

“La maggioranza vuole instaurare definitivamente nel sistema giudiziario italiano l’aberrazione del ‘fine processo mai’. Una vera e propria perversione giustizialista, un attacco pericoloso e violento a cittadini e imprese”, è la condanna di Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera. “Forza Italia conferma la sua linea a difesa dello Stato di diritto e della Costituzione, daremo battaglia in Parlamento e nel Paese per cancellare la cattiva riforma Bonafede. No alla logica manettara tanto cara ai grillini, sì al garantismo e al giusto processo“, conclude.

Discussione in Aula sulla legge lunedì 27 gennaio

Intanto la conferenza dei capigruppo alla Camera ha stabilito che la discussione generale della legge per modificare le norme sulla prescrizione inizierà in Aula a Montecitorio lunedì 27 gennaio. Il giorno dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna. Martedì 28 gennaio il ministro della Giustizia, il 5 Stelle Alfonso Bonafede interverrà in aula alla Camera per esporre la relazione annuale sull’amministrazione della giustizia.

Adolfo Spezzaferro